Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу на зиму

Домашняя консервированная кукуруза получается не хуже магазинной, если знать несколько простых секретов её приготовления.

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Как приготовить консервированную кукурузу на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как приготовить консервированную кукурузу дома

Как приготовить маринад для кукурузы

Как правильно стерилизовать банки

Домашняя кукуруза в банках - это одна из самых удобных заготовок на холодный сезон. Она сохраняет естественный вкус зерен и добавляет яркости зимним салатам, закускам или гарнирам.

Главред расскажет, как правильно заготовить кукурузу без автоклава.

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Как приготовить консервированную кукурузу

Подготовка початков

Чтобы кукуруза имела ярко выраженный вкус, её следует варить вместе с шелухой и волокнами, говорится на странице Recipe for happiness. В воду добавьте столовую ложку соли и столовую ложку сахара. Варите 10–15 минут - этого достаточно, чтобы зерна стали мягкими, но не разваренными.

После варки остудите початки, срежьте зерна и хорошо промойте их водой. Из 10 стандартных початков получается примерно четыре полулитровые банки.

Наполнение банок

Разложите зерна по банкам, но не наполняйте их доверху. Рекомендуем оставлять немного свободного места, ведь кукуруза активно впитывает жидкость. Если банки будут переполнены, часть зерен останется без маринада.

Как приготовить маринад

Для заливки используйте простой раствор:

вода - 1 литр

соль - 1 столовая ложка

сахар - 2 столовые ложки

лимонная кислота - 0,5 чайной ложки

Доведите маринад до кипения и залейте им банки.

Стерилизация

На дно большой кастрюли положите ткань, поставьте банки, накройте их крышками, но не закручивайте. Налейте воду до уровня "плечиков" банок и добавьте две столовые ложки соли - она помогает повысить температуру стерилизации.

Стерилизовать банки следует 40 минут. После этого закрутите крышки и оставьте заготовку в прохладном месте - погребе или холодильнике.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Такой способ заготовки позволяет получить кукурузу с насыщенным вкусом и правильной текстурой без использования автоклава.

Смотрите видео с рецептом консервированной кукурузы:

@innakluchnik31 ?Консервированная кукуруза без автоклава для ваших самых вкусных салатов ?Початки кукурузы я отвариваю вместе с шелухой и волокнами, так её вкус будет насыщеннее. Также добавляю в кастрюлю столовую ложку соли и столовую ложку сахара. Варить 10–15 минут. У меня всегда 10 стандартных початков кукурузы хватает на 4 банки по 0,5 л. ?Отваренные початки немного остудить и срезать все зерна, затем эти зерна нужно промыть водой. ?Разложить зерна кукурузы по банкам, но банки должны быть неполными, потому что кукуруза очень сильно впитывает воду. Поэтому, если зерен будет много, через некоторое время половина кукурузы окажется без воды. ?Далее залить полные банки маринадом: ✔️Вода - 1 л. ✔️Соль - 1 ст. л. ✔️Сахар - 2 ст. л. ✔️Лимонная кислота - 0,5 ч. л. Довести до кипения и залить кукурузу. Этого маринада хватает на 4 банки по 0,5 л. Соль, сахар, уксус, лимонную кислоту по выгодным ценам беру в @Аврора Мультимаркет ?Далее кастрюлю накрываем тряпкой, ставим банки, накрываем их крышками, но не закатываем, и заливаем воду в кастрюлю до плечиков банок. Также добавляем в воду 2 ст.л. соли. Соль повышает температуру стерилизации. ?Стерилизовать 40 минут. Закатать. Хранить в погребе или в холодильнике. #консервированнаякукуруза #консервация #кукуруза #kluchnik_food #иннаключник ♬ оригинальная аудиозапись - Recipe for happiness

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Об источнике: Recipe for happiness Recipe for happiness (@innakluchnik31) - популярная украинская кулинарная страница в TikTok, посвященная домашним рецептам и консервированию. Автор блога, Инна Ключник, делится видео о приготовлении блюд, напитков и сезонных заготовок, создавая уютную атмосферу домашней кухни. У страницы более 297 тысяч подписчиков и 5,8 миллиона лайков.

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