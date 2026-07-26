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Приметы на 27 июля: что гроз, роса и птицы подскажут о грядущей осени

Марина Иваненко
26 июля 2026, 18:50
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Приметы 27 июля связаны с погодой и урожаем, а народные наблюдения объясняют, что гром, обильная роса и низкий полет ласточек могут быть предзнаменованием.
Приметы 27 июля
Приметы 27 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие приметы 27 июля предвещают погоду на осень
  • Что означают гром, роса и полёт ласточек
  • Почему в этот день не советовали ссориться

27 июля в народном календаре отмечают день Акилы и Онисима Колесника. В этот период у наших предков продолжалась самая активная пора жатвы, поэтому большинство примет этого дня было связано с погодой, урожаем и наблюдениями за природой. Главред расскажет об этом подробнее.

По церковному календарю в этот день почитают святого апостола Акилу и преподобного Онисима. В народной традиции их считали покровителями земледельцев, ремесленников и путешественников.

видео дня

Главные народные приметы 27 июля: что предвещают гром, роса и ласточки

Наши предки внимательно наблюдали за природой, ведь верили, что 27 июля можно предсказать погоду на ближайшие месяцы и будущий урожай.

Об осени и жаре

Если в этот день гремит гром, по народным приметам, осень будет тёплой, солнечной и продолжительной. Если же гром слышен без дождя, жара может задержаться ещё на некоторое время.

О дождях

Если ласточки летают низко над землёй или облака плывут очень низко, это считалось признаком приближения дождя или сильного ливня.

Об утренней росе.

Ясная роса утром, по поверьям, сулила длительный период ясной погоды и хороший урожай. В народе говорили: "Роса большая - хлеб уродит во славу".

О ветре и закате

Северный ветер предвещал похолодание, а южный - возвращение жары. Если солнце садилось в красной дымке, ждали грозы на следующий день.

О поведении насекомых

Если комары активно кусают даже вечером, а пчелы не улетают далеко от ульев, это считалось признаком скорой смены погоды.

Приметы об урожае и труде

Жаркий и сухой день 27 июля, согласно народным поверьям, сулил скорое завершение жатвы и щедрый урожай.

По традиции хозяйки пекли первый хлеб из муки нового урожая. Считалось, что угостить им родных или соседей - к достатку и благополучию в доме.

Также существовало поверье: тот, кто поможет другому со сбором урожая в этот день, в следующем году сам получит более щедрую жатву.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать 27 июля

По народным приметам, главным запретом в этот день были ссоры и конфликты. Наши предки верили, что гнев и ругань могут принести неудачи, испортить отношения в семье и помешать успешному завершению важных дел.

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