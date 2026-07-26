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Кот, метла и подходящий день - как правильно переехать по народным приметам

Марина Иваненко
26 июля 2026, 05:05
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Переезд в новый дом может пройти удачно, если учесть народные приметы. Узнайте, когда лучше переезжать, что занести первым и зачем нужна кошка.
Как правильно переезжать в дом
Как правильно переехать в дом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие дни считаются удачными для переезда
  • Почему новую метлу рекомендуют занести первой
  • Зачем по приметке выпускают кота

Переезд в новое жилье - это не только смена адреса, перевозка мебели и множество организационных вопросов. Для многих людей это символ начала нового этапа жизни, поэтому с древних времен с таким событием связывали различные приметы и традиции. Считалось, что правильный день для переезда, первые вещи в новом доме и даже то, кто первым переступит порог, могут повлиять на атмосферу в доме, благополучие и семейную гармонию. Главред расскажет подробнее.

Как пишет РБК-Украина, согласно народным поверьям, перед сменой места жительства стоит обратить внимание не только на удобство даты, но и на ряд символических деталей. В частности, значение имеют день недели и время суток, а после прибытия в новое жилье советуют соблюсти несколько традиций.

видео дня

Пятница или воскресенье: когда переезд сулит благополучие

По народным приметам, наиболее благоприятными днями для смены места жительства считаются пятница и воскресенье. Считается, что переезд в эти дни помогает привлечь в новый дом удачу, благополучие и положительные перемены.

Особое внимание также уделяют времени суток. Переезд рекомендуют планировать на утро, ведь именно этот период традиционно считается благоприятным для начала новых дел.

Поэтому, если есть возможность самостоятельно выбрать дату, сторонники народных традиций советуют отдать предпочтение утреннему переезду в пятницу или воскресенье.

Метла в руках: что стоит занести в новый дом первым

Отдельная приметка связана с первыми вещами, которые попадают в новое жилище. Считается, что при первом входе в дом стоит держать в руках новую метлу.

По поверью, она символизирует очищение жилища от негатива и привлечение положительной энергии. При этом существует еще одна традиция: старую метлу из прежнего жилища рекомендуют также забрать с собой.

Наши предки верили, что вместе со старой метлой в новый дом можно перенести и домового. Именно поэтому выбрасывать этот предмет перед переездом якобы не стоит.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Мебель тоже имеет значение: как создать гармонию в доме

После того как все вещи оказались в новом жилище, рекомендуется уделить внимание расположению мебели. Согласно принципам фэн-шуй, правильная организация пространства помогает поддерживать баланс и гармонию в доме.

Сторонники этого учения считают, что расположение мебели может влиять на движение энергии в доме, поэтому после переезда не стоит спешить хаотично расставлять все предметы.

В то же время эти рекомендации относятся к традиционным верованиям, а не к научно доказанным способам влияния на благополучие человека.

Кошка в новом доме: почему её традиционно запускают первой

Один из самых известных примет, связанных с переездом, касается кошки. По народному поверью, именно это животное нужно первым впустить в новое жилище.

Считается, что кошки обладают особой чувствительностью к энергетике помещения и могут "взять на себя" возможное несчастье. Поэтому животное традиционно впускали в дом перед тем, как заносить основные вещи.

При этом, согласно примете, кот должен зайти в дом самостоятельно. Не рекомендуется вносить его на руках или силой подталкивать через порог.

Конечно, все эти правила являются частью народных верований и традиций. Научных доказательств того, что день переезда, метла или кот могут напрямую повлиять на будущее благополучие семьи, нет. Однако для многих людей такие ритуалы остаются способом символически попрощаться со старой жизнью и начать новый этап с позитивным настроем.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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