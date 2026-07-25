Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

Садовод поделился секретом, как убрать пень без корчевания.

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Как избавиться от пня на участке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Пень можно удалить без корчевания

Аммиачная селитра ускоряет разрушение древесины

Вместо пня останется труха уже через два-три года

Пень можно оставить как элемент декора участка

Старый пень на участке может занимать место под грядки или портить внешний вид сада. Однако избавляться от него с помощью тяжелой техники или трудоемкого корчевания вовсе не обязательно. Существует простой способ, который помогает значительно ускорить разрушение древесины и удалить пень с минимальными усилиями.

На Youtube-канале Сад, огород своими руками, как удалить пень на участке без корчевания. Для этого понадобятся всего лишь дрель, толстое сверло и аммиачная селитра. Такой способ позволяет превратить древесину в труху уже через два-три года вместо обычных пяти-семи.

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Что залить в пень, чтобы он сгнил

Автор канала рассказал, что приобрел заброшенный дачный участок и решил полностью изменить его: убрать старые деревья, выложить дорожки плиткой и посадить новые растения. При этом некоторые пни он намеренно оставил, чтобы превратить их в своеобразные природные арт-объекты.

Однако оставить пень в качестве украшения получается не всегда. На месте будущих грядок хозяева обнаружили несколько старых пней, оставшихся еще от прежних владельцев, и решили избавиться от них.

Выкорчевывать пни вручную или с помощью лебедки владельцы участка не стали. Вместо этого они выбрали более простой способ - дрель и удобрение.

"Берем обычную дрель, большое сверло и аммиачную селитру. Именно селитру, потому что она действует наиболее агрессивно. Некоторые советуют засыпать в отверстия мочевину, но она работает мягче, поэтому древесина будет разлагаться гораздо дольше", - объяснил садовод.

Эффективность метода напрямую зависит от количества и глубины отверстий.

"Чем глубже и чем больше отверстий вы просверлите, тем лучше. У нас они получились глубиной не менее десяти сантиметров. Мы полностью заполнили их аммиачной селитрой, а сверху закрыли землей, чтобы действующее вещество не испарялось", - рассказал автор видео.

Почему аммиачная селитра работает быстрее других удобрений

По словам владельцев участка, секрет эффективности заключается в химических свойствах удобрения.

"Аммиачная селитра - очень агрессивное удобрение, которое ускоряет разложение любой органики. Если переборщить и обработать ею листья растения, они просто сгорят. Внутри пня происходит аналогичный процесс", - объяснил автор канала.

Без обработки пень может оставаться крепким пять-семь лет. Использование аммиачной селитры сокращает этот срок в несколько раз.

"Если спилить пень под корень, просверлить несколько отверстий и засыпать их аммиачной селитрой, то вместо пяти-семи лет уже через два-три года его можно будет легко убрать - он просто превратится в труху", - резюмировал садовод.

Смотрите видео - Как быстро уничтожить пень:

Как писал Главред, мульчирование грядок- один из самых эффективных приемов в арсенале современного садовода. Правильный защитный слой не только удерживает влагу в почве и освобождает от постоянных прополок, но и защищает корневую систему от вредителей и болезней. Детальнее читайте в материале: Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняков.

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О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

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