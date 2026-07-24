Как правильно говорить на украинском: "затор", "пробка" или "корок"

Затор или пробка - какое слово правильное для обозначения скопления автомобилей на дороге? Лингвисты объяснили разницу между затором, пробкой и заторком.

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Как правильно назвать пробку на украинском языке: / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какое слово правильно употреблять вместо "пробка"

Чем отличаются "корок" и "затор"

Является ли слово "тянучка" русицизмом

Скопление автомобилей на дороге часто называют по-разному, однако не все привычные слова соответствуют нормам украинского языка. Некоторые из них имеют совсем другое значение, а другие являются разговорными или менее точными. Главред расскажет подробнее.

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Как отмечает языковой портал "Горох", наиболее точно скопление транспорта на дороге следует называть словом "затор".

Чем отличаются "корок", "пробка" и "затор"

Выражение "попал в пробку" настолько распространено, что многие не задумываются над его значением. В то же время слова "корок", "пробка", "затор" и "тягучка" имеют разные значения.

Корок - это кора пробкового дуба, изделие из неё, которым закупоривают бутылки, а также разновидность каблуков на обуви.

Пробка - это затычка, изделие из пробки, электрический предохранитель или другое препятствие. Именно поэтому для описания скопления автомобилей лингвисты рекомендуют использовать слово "затор".

Затор - искусственное препятствие или скопление людей, транспорта, создающее препятствие движению.

Примеры нормативного употребления:

"Из-за аварии на мосту образовалась пробка".

"В час пик город сковали заторы".

Видео о том, как говорят о скоплении машин в Закарпатье, можно посмотреть здесь:

Как правильно: "тягучка" или "тянучка"

Еще одна распространенная ошибка касается слова, которым описывают медленное движение транспорта.

По нормам украинского языка правильно говорить "тягучка", тогда как "тянучка" является ненормативной формой.

Так называют ситуацию, когда автомобили не стоят полностью, а движутся очень медленно.

Например: "На выезде из города образовалась настоящая тягучка".

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