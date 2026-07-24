РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: известны сроки обстрела

Зеленский также призвал партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны.

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Угроза массированного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Зеленского:

Россия готовит ракеты для удара в ближайшие 48 часов

Украина ожидает усиления ПВО со стороны партнеров

Осенью в России планируют новую волну мобилизации

Страна-агрессор Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине, и этот удар может произойти уже сегодня или в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, данные о подготовке удара поступили от украинской разведки и партнеров.

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"Мы знаем от разведывательных служб и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может произойти сегодня: по предварительной информации, он ожидается в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя - обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Зеленский.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Украина ожидает более оперативной реакции партнеров

Глава государства добавил, что на фоне угрозы нового удара Киев настаивает на ускорении выполнения уже достигнутых договоренностей с союзниками, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

"Мы очень рассчитываем на понимание со стороны партнеров. ПВО - это первый приоритет, в котором именно партнеры могут помочь нам. Все договоренности должны выполняться - выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, а потребности Украины должны звучать громче в мире, ведь это реальные потребности защиты жизни", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что информация о масштабах российских ударов по гражданскому населению и затягивании Россией войны все больше распространяется среди ключевых стран-партнеров.

Отдельно он упомянул о запланированной встрече с президентом США и его командой, выразив надежду на продолжение американской поддержки.

"Надеюсь, что Америка будет с Украиной и в дальнейшем, и мы сможем закончить эту войну достойным миром. Именно это нам нужно. Я благодарю Америку, я благодарю каждого, кто с Украиной - с нашими людьми, с нашей защитой жизни", - сказал Зеленский.

Кремль готовит новую волну мобилизации

Помимо ракетной угрозы, украинская разведка фиксирует подготовку России к масштабному пополнению армии осенью.

"У нас есть четкая информация от разведки, что в России готовят к осени новую волну мобилизации, довольно значительную. В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах", - отметил глава государства.

По его словам, Украина должна превентивно реагировать на эти планы сразу на нескольких уровнях - на фронте, в санкционной политике, в дипломатических контактах со всеми, кто способен поддержать защиту жизни и приблизить мир.

Россия сменила ракеты для обстрелов Украины

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко говорил, что Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их.

По его словам, парадокс заключается в том, что Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

"Есть ряд причин, по которым используют С-400: попробовали и увидели, что из Брянской области долетает до украинской столицы. Во-вторых, у них есть определенные запасы ракет. В-третьих, хотят поддержать темп и интенсивность ударов на фоне возможной нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, поддержать шок. Россия же отслеживает информационное пространство", - отметил он.

С-400 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска днем 24 июля нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО. В то же время в регионе проходило массовое мероприятие с большим скоплением людей - несмотря на то, что в Вооруженных силах такие собрания давно запрещены из-за угрозы атак.

23 июля российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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