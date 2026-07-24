Ни птенцов, ни Грицика с Одаркой: гнездо звездных аистов внезапно опустело

Исследовательница объяснила, почему птенцы аистов покинули гнездо.

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Звездные аисты покинули свой "дом" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему гнездо звездных аистов пусто

Когда молодые аисты взлетели

23 июля гнездо звездных аистов Одарки и Грицика опустело. Об этом сообщили на странице в Facebook "Лелека Грицько". Птенцы популярных в Украине аистов впервые вместе покинули гнездо.

Исследовательница Ирина Саражинская рассказала, что Лелевич, Махаон, Мрия, Ника - четверо птенцов уже выросли и улетели после нескольких недель тренировок в гнезде.

видео дня

Первые самостоятельные вылеты птицы начали еще 20 июля. Однако тогда молодые аисты вылетали из гнезда по очереди. Через три дня четверо оставили гнездо полностью пустым.

"Время неуклонно и неумолимо ускользает от нас, унося сегодняшний день в прошлое. Еще один день в гнезде Одарки и Грицика оказался богатым на события и эмоции, которые запечатлеваются и в памяти, и в сердце", - написала Саражинская.

Аисты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Национальном природном парке "Дерманско-Острожский" в Ровенской области удалось зафиксировать редкого черного аиста. Птицу заметили во время очередных орнитологических учетов.

Ранее, в начале июня, в известном аистовом гнезде звездная пара птиц Грицик и Одарка оставила своих четверых детей, чтобы перевести их на новый этап взросления.

Накануне стало известно, что после более чем двух десятилетий отсутствия белые аисты вновь появились в Чернобыле. Шесть птиц выбрали для отдыха крышу административного здания в центре города.

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Об источнике: Лелека Грицько "Лелека Грицько" - это украинский YouTube-канал и социальный медиапроект, созданный в марте 2023 года, который ведет прямую трансляцию из гнезда аистов в Национальном природном парке "Пирятинский". Канал насчитывает более 64 тысяч подписчиков и регулярно показывает уникальные кадры из жизни диких птиц и других обитателей поймы реки Удай. Помимо трансляций, авторы публикуют образовательные и природоохранные видео, организуют сбор средств для поддержки украинских военных и сотрудничают с учеными и местными общинами. Проект сочетает популяризацию орнитологии, экологическое образование и волонтерскую деятельность, благодаря чему стал известен широкой аудитории как один из самых интересных примеров онлайн-наблюдения за дикой природой в Украине

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