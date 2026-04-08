Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

В Чернобыле заметили шесть белых аистов. Их возвращение спустя 20 лет свидетельствует о восстановлении природы и улучшении экологической обстановки в зоне.

Аисты вернулись в Чернобыль

Аисты вернулись в Чернобыль

После более чем двух десятилетий отсутствия белые аисты снова появились в Чернобыле. Шесть птиц выбрали для отдыха крышу административного здания в центре города — событие, которое свидетельствует о восстановлении местной природы и улучшении экологического состояния в зоне отчуждения. Подробнее расскажет Главред.

Аисты вернулись в центр Чернобыля

В центре города Чернобыль шесть аистов сели на крышу административного здания рядом с мемориальным комплексом "Звезда полыни".

Как сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, такое событие является нетипичным. Последний раз гнездование аистов в пределах города документировали около 20 лет назад. В течение этого времени птицы лишь пролетали через территорию во время сезонных миграций.

Одновременное присутствие сразу шести особей в центральной части города может свидетельствовать о положительных изменениях в местной популяции. Это также дает основания для дальнейших орнитологических исследований в зоне.

Возвращение аистов считается важным экологическим индикатором. Как отмечает Этнохата, эти птицы находятся на вершине пищевой цепи. Их присутствие свидетельствует о достаточной кормовой базе — в частности, о наличии земноводных, насекомых и мелких грызунов.

Кроме того, это свидетельствует о восстановлении биоразнообразия, стабильности водно-болотных угодий и снижении уровня загрязнения окружающей среды. Появление аистов в Чернобыле рассматривается как положительный сигнал для экосистемы региона.

Белые аисты — перелетные птицы, которые ежегодно мигрируют между Европой и Африкой, используя тепловые потоки воздуха для подъема. Они часто гнездятся рядом с человеческими поселениями — на крышах домов, водонапорных башнях или опорах линий электропередач.

Гнезда аистов могут быть очень большими и весить сотни килограммов. Птицы образуют пару на сезон, а иногда и "на всю жизнь", возвращаясь к тем же гнездам каждый год. Их рацион включает насекомых, мелких грызунов, земноводных и других животных, что делает их важным индикатором здоровья экосистемы.

Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Официальная страница Чернобыльского заповедника в Facebook является ведущим просветительским ресурсом, демонстрирующим процесс возрождения дикой природы в Зоне отчуждения. Контент основан на уникальных кадрах с фотоловушек и научных фактах о жизни редких видов, таких как лошади Пржевальского или бурые медведи. Страница эффективно разрушает мифы о "мертвой зоне", освещая актуальное состояние экосистемы и влияние современных вызовов на заповедную территорию.

