Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

Марина Иваненко
8 апреля 2026, 19:00
В Чернобыле заметили шесть белых аистов. Их возвращение спустя 20 лет свидетельствует о восстановлении природы и улучшении экологической обстановки в зоне.
Аисты вернулись в Чернобыль
Аисты вернулись в Чернобыль / Коллаж: Главред, фото Дениса Вишневского

О чем вы узнаете:

  • Аисты вернулись в Чернобыль
  • Что это значит

После более чем двух десятилетий отсутствия белые аисты снова появились в Чернобыле. Шесть птиц выбрали для отдыха крышу административного здания в центре города — событие, которое свидетельствует о восстановлении местной природы и улучшении экологического состояния в зоне отчуждения. Подробнее расскажет Главред.

Аисты вернулись в центр Чернобыля

В центре города Чернобыль шесть аистов сели на крышу административного здания рядом с мемориальным комплексом "Звезда полыни".

Как сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, такое событие является нетипичным. Последний раз гнездование аистов в пределах города документировали около 20 лет назад. В течение этого времени птицы лишь пролетали через территорию во время сезонных миграций.

Неожиданное появление шести птиц

Одновременное присутствие сразу шести особей в центральной части города может свидетельствовать о положительных изменениях в местной популяции. Это также дает основания для дальнейших орнитологических исследований в зоне.

Видео о том, как поет аист, можно посмотреть здесь:

Признак восстановления природы

Возвращение аистов считается важным экологическим индикатором. Как отмечает Этнохата, эти птицы находятся на вершине пищевой цепи. Их присутствие свидетельствует о достаточной кормовой базе — в частности, о наличии земноводных, насекомых и мелких грызунов.

Кроме того, это свидетельствует о восстановлении биоразнообразия, стабильности водно-болотных угодий и снижении уровня загрязнения окружающей среды. Появление аистов в Чернобыле рассматривается как положительный сигнал для экосистемы региона.

Интересно знать: факты о белых аистах

Белые аисты — перелетные птицы, которые ежегодно мигрируют между Европой и Африкой, используя тепловые потоки воздуха для подъема. Они часто гнездятся рядом с человеческими поселениями — на крышах домов, водонапорных башнях или опорах линий электропередач.

Гнезда аистов могут быть очень большими и весить сотни килограммов. Птицы образуют пару на сезон, а иногда и "на всю жизнь", возвращаясь к тем же гнездам каждый год. Их рацион включает насекомых, мелких грызунов, земноводных и других животных, что делает их важным индикатором здоровья экосистемы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Официальная страница Чернобыльского заповедника в Facebook является ведущим просветительским ресурсом, демонстрирующим процесс возрождения дикой природы в Зоне отчуждения. Контент основан на уникальных кадрах с фотоловушек и научных фактах о жизни редких видов, таких как лошади Пржевальского или бурые медведи. Страница эффективно разрушает мифы о "мертвой зоне", освещая актуальное состояние экосистемы и влияние современных вызовов на заповедную территорию.жиз

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Иглесиас полностью показал младшего сына и его маленькое достижение

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофель

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскрес": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

Реклама
18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

Реклама
16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

14:22

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износаВидео

14:13

Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

13:40

"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

13:24

Все думали, что это мусор: пакет из секонд-хенда обогатил мужчину

13:22

Ультра короткая юбка и красные губы: Кабаева показала отчаянный образ

13:07

Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

12:41

"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

12:40

Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев

12:34

Насекомые будут держаться подальше от дома: что следует положить на подоконник

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

12:16

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогодаВидео

11:48

Бюджетный ноутбук Xiaomi теперь продают по всему миру: названы цены

Реклама
11:35

Можно ли убирать на кладбище перед Пасхой: какие даты под запретомВидео

11:09

"Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет

11:03

Боится бунта: Путин начал масштабные кадровые чистки в приграничных регионах РФ

10:45

Новые графики для Одессы и области: где свет отключат по плану, а где - экстренно

10:42

Уничтожить: Тарас Тополя угрожает журналистке за опубликованное интервью

10:34

Тактика террора и удары по гражданским: в ISW предупредили о новой стратегии РФ

10:27

В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

10:01

Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

10:00

"Не пытается быть удобной": пропавший Аксельрод сделал заявление о Мозговой

09:37

Поздравления с Чистым четвергом - красивые картинки и открытки

