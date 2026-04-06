В гнезде аистов на Полтавщине разгорелась борьба: Одарка напала на новых жителей

Инна Ковенько
6 апреля 2026, 10:11
В известном птичьем гнезде на Полтавщине произошла стычка между аистом Одаркой и новыми жителями.
Аист Грицько: в известном гнезде Полтавской области произошла борьба за гнездо / Коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/lelekagricko/

В Полтавской области 5 апреля в селе Леляки состоялась настоящая птичья драма, которую наблюдали тысячи зрителей благодаря онлайн-трансляции .

В известном аистом гнезде, который уже несколько лет находится под наблюдением орнитологов и любителей природы, произошла напряженная борьба за территорию. Об этом сообщили на странице " Аист Грицько " в Facebook.

Отмечается, что около 12:37 в гнездо прилетел аист Одарка, которая раньше считалась его хозяйкой. Гнездо было пустым, поэтому она вела себя уверенно: подала характерный клекот и расправила крылья, заняв центр. Но уже через минуту до гнезда вернулись Лель и Квитка, после чего между ними возникла стычка, в которой Одарка вытеснила Квитку из гнезда.

Впоследствии к конфликту присоединился Лель , начавший защищать территорию. В результате он выгнал Одарку. Но после нескольких часов борьбы Одарка, опытная самка, смогла закрепиться в гнезде. Она выгнала Квитку, а Лель, сначала поддерживавший свою пару, постепенно сблизился с Одаркой. Они начали клокотать вместе, демонстрируя, что гнездо занято новой парой.

Цветок остался кружиться неподалеку. Она нашла старое необжитое гнездо неподалеку, которое станет временным убежищем. Для нее это было критично, ведь она уже вынашивала яйцо и должна была найти место для откладывания.

Лель несколько раз пытался вернуть Квитку, но она уже не отвечала на его призывы. В гнезде закрепилась Одарка, уверенно взявшая на себя роль хозяйки. Для нее это был дом, где она уже вырастила более десятка птенцов.

Таким образом в гнезде образовалась новая пара – Одарка и Лель, но ситуация еще не окончательная. Ожидается прилет Грицика, который в прошлом году был партнером Одарки. Его появление может повлечь за собой новую волну конфликтов, ведь он может претендовать на свое место рядом с ней.

Специалисты объясняют, что такое поведение типично для аистов в период формирования пар и распределения территорий. Когда предыдущие хозяева возвращаются к уже занятому гнезду, конфликты практически неизбежны.

О источнике: Аист Грицько

"Аист Грицько" — это украинский YouTube-канал и социальный медиапроект, созданный в марте 2023 года, ведущий прямую трансляцию из гнезда аистов в Национальном природном парке "Пирятинский". Канал имеет более 64 тысяч подписчиков и регулярно показывает уникальные кадры жизни диких птиц и других обитателей поймы реки Удай. Кроме трансляций авторы публикуют образовательные и природоохранные видео, организуют сборы средств для поддержки украинских военных и сотрудничают с учеными и местными общинами. Проект объединяет популяризацию орнитологии, экологическое образование и волонтерскую деятельность, благодаря чему стал известен среди широкой аудитории как один из самых интересных примеров онлайн-наблюдения за дикой природой в Украине.

