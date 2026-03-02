Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знает

Мария Николишин
2 марта 2026, 16:35
Аисты возвращаются в те же гнезда, где родились.
Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знает
Почему аисты возвращаются в Украину / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда аисты отправляются обратно в Украину
  • Почему они всегда возвращаются домой

Аисты очень чувствительны к изменениям климата. Перед началом зимы они собираются в стаи и покидают Украину. Однако с приходом первого тепла птицы снова отправляются в путь, но уже домой.

Главред решил разобраться, почему весной возвращаются аисты.

видео дня

Как происходит перелет аистов

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что аисты уже вылетели из Африки домой, в Украину.

По его словам, их долгое путешествие начинается в конце февраля, когда над саваннами появляются теплые воздушные потоки, поднимающие птиц высоко в небо.

"Впереди тысячи километров, они пролетают через Ближний Восток, обходят Средиземное море и движутся по суше", - говорится в видео.

Мужчина отметил, что аисты не летят над водой, им нужны теплые восходящие потоки воздуха, которые образуются только над землей.

Когда аисты вернутся в Украину

Автор видео говорит, что за день аисты могут преодолевать 200-300 километров.

"Но этот путь не быстрый, с остановками на отдых и поиск пищи, он длится около месяца", - добавил он.

Так, уже в конце марта, в апреле первые аисты появляются в Украине. Они возвращаются в те же гнезда, где родились.

"И именно поэтому они возвращаются домой, потому что их дом здесь. Здесь они создают новые пары, восстанавливают старые гнезда. И дают жизнь новому поколению", - подытожил мужчина.

Возвращение аистов в Украину – видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости аист птицы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:16Мир
РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:33Война
Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головок

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головок

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

Последние новости

18:40

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

Реклама
17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

Реклама
15:07

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

14:52

Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

14:42

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать УкраинеВидео

14:39

Всегда протянут руку помощи: в какие дни рождаются самые заботливые люди

14:32

Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

14:15

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

13:47

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

13:17

"Что-то у них несется": Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа

13:07

В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

12:57

Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"Видео

12:43

Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторгеВидео

12:34

Дальность поражения 1500 км: ГУР рассказало о новой ракете, которой РФ атакует Украину

12:33

"Будем бороться за жизнь каждого": Федоров объявил о больших изменениях в ВСУ

12:14

У России есть три сценария прорыва к Одессе: эксперт оценил угрозу захвата города

12:01

В трех областях Украины потребители без света: Минэнерго назвало причину

11:58

Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

11:54

"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

11:43

Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

Реклама
11:23

Чтобы суккуленты не тянулись вверх: как и когда нужно проводить обрезку

11:10

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

11:04

Один продукт категорически запрещено давать собакам: ветеринар раскрыл правду

11:01

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"Видео

10:56

Почему 3 марта нельзя брать или давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:40

Мобилизация в Украине: в Раде заявили о новых ограничениях, кого коснется

10:29

"Отпевала": Галкин раскрыл, зачем Пугачева возвращалась в РФ

10:18

Отвадят жуков и увеличат урожай: какие растения нужно посадить рядом с картошкойВидео

10:03

Иран в атаках дронами копирует тактику России в войне с Украиной - WSJ

09:49

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять