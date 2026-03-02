Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знает

Аисты возвращаются в те же гнезда, где родились.

Почему аисты возвращаются в Украину / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда аисты отправляются обратно в Украину

Почему они всегда возвращаются домой

Аисты очень чувствительны к изменениям климата. Перед началом зимы они собираются в стаи и покидают Украину. Однако с приходом первого тепла птицы снова отправляются в путь, но уже домой.

Главред решил разобраться, почему весной возвращаются аисты.

Как происходит перелет аистов

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что аисты уже вылетели из Африки домой, в Украину.

По его словам, их долгое путешествие начинается в конце февраля, когда над саваннами появляются теплые воздушные потоки, поднимающие птиц высоко в небо.

"Впереди тысячи километров, они пролетают через Ближний Восток, обходят Средиземное море и движутся по суше", - говорится в видео.

Мужчина отметил, что аисты не летят над водой, им нужны теплые восходящие потоки воздуха, которые образуются только над землей.

Когда аисты вернутся в Украину

Автор видео говорит, что за день аисты могут преодолевать 200-300 километров.

"Но этот путь не быстрый, с остановками на отдых и поиск пищи, он длится около месяца", - добавил он.

Так, уже в конце марта, в апреле первые аисты появляются в Украине. Они возвращаются в те же гнезда, где родились.

"И именно поэтому они возвращаются домой, потому что их дом здесь. Здесь они создают новые пары, восстанавливают старые гнезда. И дают жизнь новому поколению", - подытожил мужчина.

Возвращение аистов в Украину – видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

