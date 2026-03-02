Укр
Ужин на раз-два: паста, от которой все будут в восторге

Элина Чигис
2 марта 2026, 12:43
Рецепт быстрого ужина из пасты в аппетитном соусе.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Паста в аппетитном соусе - рецепт
Паста в аппетитном соусе - рецепт

Предлагаем рецепт идеального ужина из пасты, который готовится моментально без лишних затрат. Простой, но очень вкусный соус сделает блюдо особенным.

Кстати, выбирайте пасту только из твердых сортов пшеницы, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Аппетитная паста на ужин – рецепт

Ингредиенты:

  • Лук – 1 маленький;
  • Чеснок – 4 зубчика;
  • Чили по вкусу
  • Томаты в собственном соке – 200 г;
  • Сливки – 100 г;
  • Водка – 40 г
  • Паста – 200 г;
  • Твердый сыр
  • Зелень базилика
  • Масло растительное и ложка сливочного масла
  • Соль и по желанию щепотка сахара

Для соуса нарежьте лук, чеснок и перец чили. Обжарьте все на смеси растительного и сливочного масел.

Добавьте к соусу томаты, протушите пару минут и влейте водку.

Теперь добавьте сливки и сахар.

Пасту отварите до готовности, добавьте ее к соусу и еще 100 г воды из пасты.

Протушите все пару минут, посыпьте натертым сыром и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить аппетитную пасту:

О персоне: valya__saenko

valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

