Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

- Максим Галкин записал видео для жены на концерте
- Как отреагировали зрители
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и критикует кремлевский режим, обратился к жене Алле Пугачевой прямо во время концерта.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал видео, в котором вспомнил о традиции Пугачевой, которая в первое воскресенье весны отмечает праздник желтых цветов и разрешает весну.
"Аллочка, дорогая, мы тебя здесь скромной, небольшой компанией поздравляем с праздником первого воскресенья весны, которое еще и первый день весны", – сказал Галкин на концерте в Дублине на камеру.
Зрители поддержали юмориста и трижды повторили: "Весну разрешаем!"
Брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Пара поженилась 23 декабря 2011 года, у них есть двое общих детей Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать. В 2022 году Пугачева вместе с мужем и детьми переехали жить в Израиль, оборвав все связи с РФ. Также юмориста признали иноагентом в России из-за его позиции и поддержки Украины.
Отметим, как сообщал Главред, на днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.
А также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заговорил о своей бывшей жене Алле Пугачевой.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
