Максим Галкин поднял всех на уши: что он сделал для Аллы Пугачевой

Максим Галкин вспомнил о жене во время гастролей.

Максим Галкин поддержал традицию жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и критикует кремлевский режим, обратился к жене Алле Пугачевой прямо во время концерта.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал видео, в котором вспомнил о традиции Пугачевой, которая в первое воскресенье весны отмечает праздник желтых цветов и разрешает весну.

"Аллочка, дорогая, мы тебя здесь скромной, небольшой компанией поздравляем с праздником первого воскресенья весны, которое еще и первый день весны", – сказал Галкин на концерте в Дублине на камеру.

Максим Галкин обратился к Алле Пугачевой / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Зрители поддержали юмориста и трижды повторили: "Весну разрешаем!"

Максим Галкин, Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

Брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Пара поженилась 23 декабря 2011 года, у них есть двое общих детей Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать. В 2022 году Пугачева вместе с мужем и детьми переехали жить в Израиль, оборвав все связи с РФ. Также юмориста признали иноагентом в России из-за его позиции и поддержки Украины.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, на днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.

А также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заговорил о своей бывшей жене Алле Пугачевой.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

