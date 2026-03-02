Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

Перманентный макияж помогает выглядеть безупречно каждый день. Как проходит процедура, безопасна ли она и от чего зависит стойкость результата.

Стоит ли делать перманентный макияж? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем перманентный макияж отличается от татуировки

Как проходит процедура перманента

Современный ритм жизни заставляет нас искать решения, которые позволяют выглядеть ухоженно без ежедневных усилий. Именно поэтому перманентный макияж стал популярной процедурой среди женщин разного возраста. В то же время вокруг него до сих пор существует много мифов.

Главред поможет разобраться в главных вопросах, связанных с перманентным макияжем.

Чем перманент отличается от татуировки

Как рассказывает Евгения Кононенко, перманентный макияж — это не классическая татуировка. Главное отличие заключается в глубине введения пигмента.

Тату вводится глубоко в дерму и остается на всю жизнь. Перманент — более поверхностный, поэтому со временем постепенно светлеет и исчезает.

Современные техники позволяют достичь максимально естественного эффекта "напыления".

Какие проблемы решает процедура

Перманент — это не только экономия времени.

Он помогает:

скорректировать форму и асимметрию бровей или губ;

визуально восстановить густоту бровей;

сделать взгляд более выразительным благодаря межвесковому заполнению;

частично замаскировать небольшие рубцы или дефекты.

Видео о том, когда стоит делать перманентный макияж, можно посмотреть здесь:

Больно ли делать перманент

Современные мастера используют эффективную поверхностную анестезию (кремы и гели). Большинство клиенток описывают ощущения как легкое покалывание или царапанье.

Уровень дискомфорта зависит от:

индивидуального болевого порога;

зоны работы.

Брови обычно наименее чувствительны, тогда как губы и веки требуют более тщательного обезболивания.

Сколько держится перманент

Продолжительность эффекта индивидуальна и зависит от:

типа кожи (на жирной пигмент выцветает быстрее);

возраста;

воздействия солнца и солярия;

использования кислотных пилингов.

В среднем результат сохраняется от 1 до 2,5 лет. После этого рекомендуется процедура обновления (рефреш).

Может ли измениться цвет перманента

Современные минеральные и гибридные пигменты постепенно светлеют, а не меняют подтон. Риск нежелательных синих или красных оттенков значительно уменьшен.

Главное — выбрать опытного мастера, который:

работает стерильными одноразовыми материалами;

обладает знаниями колористики;

подбирает пигмент в соответствии с типом кожи.

Почему нужна коррекция

Перманентный макияж выполняется в два этапа.

Первый — основная процедура. Через 4–6 недель проводится коррекция, во время которой мастер:

добавляет интенсивность;

выравнивает форму;

фиксирует окончательный результат.

Только после коррекции работу считают завершенной.

Перманентный макияж — это способ подчеркнуть естественную красоту и сэкономить время. Однако ключевым фактором успеха остается профессионализм мастера и соблюдение рекомендаций в период заживления.

О персоне: Евгения Кононенко Евгения Кононенко — опытный украинский бьюти-эксперт, предприниматель, профессиональный визажист и косметолог-эстетист, которая уже более 20 лет работает в индустрии красоты. Она является основательницей собственного бренда и сети магазинов профессиональной косметики, а также активно развивает авторскую школу макияжа, где обучает тонкостям колористики и ухода. На своем YouTube-канале Евгения делится практическими знаниями о здоровье кожи, помогая женщинам подбирать индивидуальные схемы ухода и разбираться в сложных темах, таких как цветотипы или борьба с куперозом. Ее подход основан на сочетании эстетики макияжа с глубоким пониманием физиологии кожи, что делает ее советы полезными как для профессионалов, так и для широкой аудитории. Помимо бьюти-сферы, ее имя часто ассоциируется с высокой экспертностью в вопросах подбора косметических средств, что подтверждается многочисленными положительными отзывами и большим сообществом подписчиков.

