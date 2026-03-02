Перманентный макияж: что скрывают мастера и чего боятся клиентки

О чем вы узнаете:
Современный ритм жизни заставляет нас искать решения, которые позволяют выглядеть ухоженно без ежедневных усилий. Именно поэтому перманентный макияж стал популярной процедурой среди женщин разного возраста. В то же время вокруг него до сих пор существует много мифов.
Главред поможет разобраться в главных вопросах, связанных с перманентным макияжем.
Чем перманент отличается от татуировки
Как рассказывает Евгения Кононенко, перманентный макияж — это не классическая татуировка. Главное отличие заключается в глубине введения пигмента.
Тату вводится глубоко в дерму и остается на всю жизнь. Перманент — более поверхностный, поэтому со временем постепенно светлеет и исчезает.
Современные техники позволяют достичь максимально естественного эффекта "напыления".
Какие проблемы решает процедура
Перманент — это не только экономия времени.
Он помогает:
- скорректировать форму и асимметрию бровей или губ;
- визуально восстановить густоту бровей;
- сделать взгляд более выразительным благодаря межвесковому заполнению;
- частично замаскировать небольшие рубцы или дефекты.
Больно ли делать перманент
Современные мастера используют эффективную поверхностную анестезию (кремы и гели). Большинство клиенток описывают ощущения как легкое покалывание или царапанье.
Уровень дискомфорта зависит от:
- индивидуального болевого порога;
- зоны работы.
Брови обычно наименее чувствительны, тогда как губы и веки требуют более тщательного обезболивания.
Сколько держится перманент
Продолжительность эффекта индивидуальна и зависит от:
- типа кожи (на жирной пигмент выцветает быстрее);
- возраста;
- воздействия солнца и солярия;
- использования кислотных пилингов.
В среднем результат сохраняется от 1 до 2,5 лет. После этого рекомендуется процедура обновления (рефреш).
Может ли измениться цвет перманента
Современные минеральные и гибридные пигменты постепенно светлеют, а не меняют подтон. Риск нежелательных синих или красных оттенков значительно уменьшен.
Главное — выбрать опытного мастера, который:
- работает стерильными одноразовыми материалами;
- обладает знаниями колористики;
- подбирает пигмент в соответствии с типом кожи.
Почему нужна коррекция
Перманентный макияж выполняется в два этапа.
Первый — основная процедура. Через 4–6 недель проводится коррекция, во время которой мастер:
- добавляет интенсивность;
- выравнивает форму;
- фиксирует окончательный результат.
Только после коррекции работу считают завершенной.
Перманентный макияж — это способ подчеркнуть естественную красоту и сэкономить время. Однако ключевым фактором успеха остается профессионализм мастера и соблюдение рекомендаций в период заживления.
О персоне: Евгения Кононенко
Евгения Кононенко — опытный украинский бьюти-эксперт, предприниматель, профессиональный визажист и косметолог-эстетист, которая уже более 20 лет работает в индустрии красоты. Она является основательницей собственного бренда и сети магазинов профессиональной косметики, а также активно развивает авторскую школу макияжа, где обучает тонкостям колористики и ухода. На своем YouTube-канале Евгения делится практическими знаниями о здоровье кожи, помогая женщинам подбирать индивидуальные схемы ухода и разбираться в сложных темах, таких как цветотипы или борьба с куперозом. Ее подход основан на сочетании эстетики макияжа с глубоким пониманием физиологии кожи, что делает ее советы полезными как для профессионалов, так и для широкой аудитории. Помимо бьюти-сферы, ее имя часто ассоциируется с высокой экспертностью в вопросах подбора косметических средств, что подтверждается многочисленными положительными отзывами и большим сообществом подписчиков.
