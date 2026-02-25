В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

О чем идет речь в материале:
- В Кремле не готовы к трехсторонним переговорам на уровне лидеров стран для завершения войны
- Песков пожаловался на позицию Украины по принципиальным вопросам мирных переговоров
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа. В то же время в Кремле заявили, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, соглашение. Это, наверное, действительно так", - сказал пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Путина.
Песков, оценивая перспективы переговоров между военным преступником Путиным и президентом Украины, цинично отметил, что стоит учитывать последние публичные заявления украинской стороны относительно ее позиции и дальнейших намерений.
Он поставил под сомнение целесообразность встречи на высшем уровне при условии сохранения принципиальной позиции Украины относительно условий мирного соглашения и завершения войны.
"Вопрос территории, он самый сложный. И, конечно, любым серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал он.
Кроме того, Песков утверждал, что украинская власть якобы сосредоточена не на поиске путей мирного урегулирования, а на получении финансовой поддержки от европейских партнеров. По его утверждению, именно этот вопрос является для Киева приоритетным, тогда как серьезного подхода к другим аспектам, по его мнению, пока не наблюдается.
Также, отвечая на вопрос о действительности предложения о возможном визите Зеленского в Москву для переговоров, Песков заявил, что эта инициатива остается актуальной и соответствует ранее озвученной позиции Владимира Путина.
Какая тема будет основной на возможной встрече Зеленского и Путина - мнение эксперта
Как писал Главред, сама вероятность личной встречи лидеров Украины и России вряд ли гарантирует достижение реальных договоренностей по урегулированию территориального вопроса. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Он подчеркнул, что занимает в этом вопросе крайне скептическую позицию, и объяснил свою аргументацию. По его словам, официальные подходы Киева и Москвы к статусу оккупированных территорий остаются неизменными, поэтому даже теоретический компромисс относительно их принадлежности пока невозможен. Несмотря на возможные предложения различных форматов, позиции сторон являются принципиально противоположными и не имеют точек пересечения.
Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать различные варианты, но после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в тупик. Это, кстати, один из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира", - указал он.
Переговоры Зеленского с Путиным - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Стив Виткофф и Джаред Кушнер представили инициативы, которые могут открыть путь к личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского лидера Владимира Путина. Об этом заявил сам спецпосланник Дональда Трампа Виткофф, отметив, что переговоры на уровне глав государств могут состояться уже в течение ближайших трех недель.
Переговоры при посредничестве США, прошедшие в Абу-Даби, сформировали сдержанные ожидания относительно дальнейших шагов, в том числе и возможности проведения встречи на высшем уровне между Зеленским и Путиным.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил российского диктатора Путина прибыть в Киев, если тот решится на такой шаг.
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
