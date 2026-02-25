В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

Встреча трех президентов имеет смысл только для окончательного согласования договоренностей, сказал Песков.

Песков прокомментировал заявление Виткоффа о возможности переговоров Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Кремле не готовы к трехсторонним переговорам на уровне лидеров стран для завершения войны

Песков пожаловался на позицию Украины по принципиальным вопросам мирных переговоров

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа. В то же время в Кремле заявили, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, соглашение. Это, наверное, действительно так", - сказал пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Путина. видео дня

Песков, оценивая перспективы переговоров между военным преступником Путиным и президентом Украины, цинично отметил, что стоит учитывать последние публичные заявления украинской стороны относительно ее позиции и дальнейших намерений.

Он поставил под сомнение целесообразность встречи на высшем уровне при условии сохранения принципиальной позиции Украины относительно условий мирного соглашения и завершения войны.

"Вопрос территории, он самый сложный. И, конечно, любым серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал он.

Смотрите видео заявления Пескова:

/ Скриншот

Кроме того, Песков утверждал, что украинская власть якобы сосредоточена не на поиске путей мирного урегулирования, а на получении финансовой поддержки от европейских партнеров. По его утверждению, именно этот вопрос является для Киева приоритетным, тогда как серьезного подхода к другим аспектам, по его мнению, пока не наблюдается.

Также, отвечая на вопрос о действительности предложения о возможном визите Зеленского в Москву для переговоров, Песков заявил, что эта инициатива остается актуальной и соответствует ранее озвученной позиции Владимира Путина.

План войны Украины / Инфографика: Главред

Какая тема будет основной на возможной встрече Зеленского и Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, сама вероятность личной встречи лидеров Украины и России вряд ли гарантирует достижение реальных договоренностей по урегулированию территориального вопроса. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что занимает в этом вопросе крайне скептическую позицию, и объяснил свою аргументацию. По его словам, официальные подходы Киева и Москвы к статусу оккупированных территорий остаются неизменными, поэтому даже теоретический компромисс относительно их принадлежности пока невозможен. Несмотря на возможные предложения различных форматов, позиции сторон являются принципиально противоположными и не имеют точек пересечения.

Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать различные варианты, но после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в тупик. Это, кстати, один из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира", - указал он.

Переговоры Зеленского с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Стив Виткофф и Джаред Кушнер представили инициативы, которые могут открыть путь к личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского лидера Владимира Путина. Об этом заявил сам спецпосланник Дональда Трампа Виткофф, отметив, что переговоры на уровне глав государств могут состояться уже в течение ближайших трех недель.

Переговоры при посредничестве США, прошедшие в Абу-Даби, сформировали сдержанные ожидания относительно дальнейших шагов, в том числе и возможности проведения встречи на высшем уровне между Зеленским и Путиным.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил российского диктатора Путина прибыть в Киев, если тот решится на такой шаг.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

