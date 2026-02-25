Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

Юрий Берендий
25 февраля 2026, 19:40обновлено 25 февраля, 20:11
Встреча трех президентов имеет смысл только для окончательного согласования договоренностей, сказал Песков.
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно
Песков прокомментировал заявление Виткоффа о возможности переговоров Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Кремле не готовы к трехсторонним переговорам на уровне лидеров стран для завершения войны
  • Песков пожаловался на позицию Украины по принципиальным вопросам мирных переговоров

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф рассчитывает на проведение встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и считает, что она должна состояться до возможных трехсторонних переговоров с участием также Дональда Трампа. В то же время в Кремле заявили, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, соглашение. Это, наверное, действительно так", - сказал пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Путина.

видео дня

Песков, оценивая перспективы переговоров между военным преступником Путиным и президентом Украины, цинично отметил, что стоит учитывать последние публичные заявления украинской стороны относительно ее позиции и дальнейших намерений.

Он поставил под сомнение целесообразность встречи на высшем уровне при условии сохранения принципиальной позиции Украины относительно условий мирного соглашения и завершения войны.

"Вопрос территории, он самый сложный. И, конечно, любым серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне", - сказал он.

Смотрите видео заявления Пескова:

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно
/ Скриншот

Кроме того, Песков утверждал, что украинская власть якобы сосредоточена не на поиске путей мирного урегулирования, а на получении финансовой поддержки от европейских партнеров. По его утверждению, именно этот вопрос является для Киева приоритетным, тогда как серьезного подхода к другим аспектам, по его мнению, пока не наблюдается.

Также, отвечая на вопрос о действительности предложения о возможном визите Зеленского в Москву для переговоров, Песков заявил, что эта инициатива остается актуальной и соответствует ранее озвученной позиции Владимира Путина.

План войны Украины
План войны Украины / Инфографика: Главред

Какая тема будет основной на возможной встрече Зеленского и Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, сама вероятность личной встречи лидеров Украины и России вряд ли гарантирует достижение реальных договоренностей по урегулированию территориального вопроса. Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что занимает в этом вопросе крайне скептическую позицию, и объяснил свою аргументацию. По его словам, официальные подходы Киева и Москвы к статусу оккупированных территорий остаются неизменными, поэтому даже теоретический компромисс относительно их принадлежности пока невозможен. Несмотря на возможные предложения различных форматов, позиции сторон являются принципиально противоположными и не имеют точек пересечения.

Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать различные варианты, но после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в тупик. Это, кстати, один из главных аргументов, почему так называемое всеобъемлющее мирное соглашение – тупиковый путь, который не принесет быстрого мира", - указал он.

Переговоры Зеленского с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Стив Виткофф и Джаред Кушнер представили инициативы, которые могут открыть путь к личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского лидера Владимира Путина. Об этом заявил сам спецпосланник Дональда Трампа Виткофф, отметив, что переговоры на уровне глав государств могут состояться уже в течение ближайших трех недель.

Переговоры при посредничестве США, прошедшие в Абу-Даби, сформировали сдержанные ожидания относительно дальнейших шагов, в том числе и возможности проведения встречи на высшем уровне между Зеленским и Путиным.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил российского диктатора Путина прибыть в Киев, если тот решится на такой шаг.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:44Мир
Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

19:46Украина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

19:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Последние новости

21:04

Елена Кравец показала дочку-красавицу

20:45

Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццыВидео

20:44

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:32

Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

Реклама
19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

Реклама
18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

Реклама
14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять