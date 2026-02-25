Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

Кратко:
- В Украине подешевела столовая свекла
- Сейчас ее продают от 5 до 10 гривен за килограмм
- Это на 59% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года
С начала недели на украинском рынке начали падать цены на столовую свеклу. Основной причиной удешевления этой продукции стало увеличение предложения корнеплодов на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать столовую свеклу от 5 до 10 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.
"Из-за перебоев с электроэнергией качество продукции в хранилищах мелких хозяйств стремительно ухудшается, что заставляет фермеров распродавать имеющиеся запасы этих корнеплодов", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что сейчас столовая свекла в Украине стоит в среднем на 59% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.
В то же время аналитики не исключают, что в скором времени ситуация в данном сегменте может кардинально измениться. Поскольку урожай столовой свеклы в этом сезоне был достаточно скромным, а запасы качественной продукции в хозяйствах также весьма ограничены.
Цены на овощи в марте
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в марте возможно повышение цен в овощном сегменте.
Он отметил, что сезонность и уменьшение запасов качественной продукции традиционно создают дефицит, хотя спрос остается стабильным.
По его мнению, реальное удешевление возможно только в конце апреля, когда на рынок массово поступят украинские тепличные овощи нового сезона.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, после кратковременного снижения цен в украинских супермаркетах снова подорожало сливочное масло. Цены уже выше среднемесячных показателей за январь текущего года.
Гречневая крупа в Украине также подорожала. Так, среднемесячные цены на гречку в январе 2026 года установились на уровне 47,48 гривен за килограмм. Но в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм.
Кроме того, на внутреннем рынке Украины начал дорожать картофель. Главной причиной подорожания является то, что запасы качественного картофеля в хранилищах постепенно сокращаются.
Читайте также:
- Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания
- В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили
- "Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред