Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

Мария Николишин
22 февраля 2026, 15:42
Эксперт подчеркнул, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель.
Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания
Рост цен на бензин в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • В Украине ожидается рост цен на бензин и дизель
  • На это будет влиять курс валют и стоимость нефти
  • Цены на АЗС могут подняться в течение ближайших двух недель

В Украине снова подорожает топливо, но причиной этого является не прекращение поставок по трубопроводу из Словакии и Венгрии, а курс валют и цена на нефть. Об этом заявил известный эксперт рынка топлива Дмитрий Леушкин.

"Валюту постепенно отпускают, стимулируют экспорт, снижают дефицит бюджета, это понятно. Так вот с нефтью там узел на Иране завязан. Есть два мнения. Либо на неделе, либо уже после Рамадана. Но ожидание военной операции нагнетает страх на рынок", - говорится в сообщении.

По его словам, Ормузский пролив фактически является главной артерией мирового нефтяного рынка, поскольку через него проходит около 20% глобальных объемов поставок.

Он отметил, что если движение танкеров там будет заблокировано или серьезно ограничено на длительное время, цены на нефть на волне паники могут вырасти до $100 за баррель.

"Даже трудно представить, как это отразится на стоимости топлива в Украине", - подчеркнул Леушкин.

Специалист добавил, что сегодня оптовые цены выросли еще на гривню, а до этой недели рынок уже добавил примерно гривню постепенного повышения. Вероятно, эти изменения отразятся на розничных ценах - ориентировочно в течение ближайших двух недель.

"Все это прилетит в розницу в течение двух недель. Пока что разворота не просматривается, поэтому розница будет как нитка за иглой за оптовым рынком шагать", - подытожил он.

Почему дорожает топливо в Украине

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорил, что оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривни за литр, аналогичную динамику показывает и дизельное топливо.

По его словам, рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривни по отношению к основным валютам могут спровоцировать новое подорожание топлива.

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ранее заявлял, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривню после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Также стоит добавить, что с 1 января 2026 года вступили в силу новые акцизы на топливо. В НБУ считают, что они спровоцируют рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в будущем.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

