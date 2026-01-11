Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

Вы узнаете:
- Какие преимущества гибридов в плане экономии топлива
- Какие модели гибридов являются самыми экономичными
- Какие преимущества каждой из представленных моделей
Рынок подержанных автомобилей поражает разнообразием, однако именно обычные гибриды остаются золотой серединой для современного водителя. Они не требуют поиска зарядных станций или регулярного подключения к розетке, как плагин-гибриды, но при этом обеспечивают впечатляющую топливную эффективность.
Главред узнал, какие 10 подержанных гибридов потребляют до 6 литров горючего.
Эксперты издания SlashGear подготовили рейтинг из 13 моделей, которые являются идеальным выбором на вторичном рынке. Эти автомобили потребляют от 4 до 6 литров на 100 км, что делает их чрезвычайно выгодными как для городских пробок, так и для длительных поездок.
Toyota RAV4 Hybrid (2022)
Популярный кроссовер в США сочетает в себе практичность и надежность Toyota. В гибридной версии расход топлива составляет 5,9 л/100 км, что хорошо для автомобиля такого размера.
Kia Sportage Hybrid (2024)
Один из самых свежих игроков на рынке. В версии с передним приводом расход топлива - 5,5 л/100 км, что обеспечивает баланс экономии и практичности. В целом это компактный кроссовер с современным дизайном и качественным салоном.
Toyota Prius (2023)
Легенда, которая в новом поколении получила не только эффектный дизайн, но и потрясающую экономичность. В переднеприводной версии он потребляет всего 4,1 л/100 км.
Hyundai Ioniq Blue (2021)
Прямой и очень сильный конкурент Prius. Версия Blue способна показать рекордные 4,0 л/100 км.
Lexus UX 250h (2020)
Компактный премиальный кроссовер, сочетающий комфорт и эффективность. Расход топлива - 5,6 л/100 км.
Kia Optima Hybrid (2018)
Сдержанный, но очень просторный седан с расходом 5,6 л/100 км. Это один из самых доступных вариантов в списке.
Honda Insight (2022)
Модель на базе Civic, которая сочетает сдержанный дизайн с эффективностью. Это авто выглядит как обычный седан, но расходует всего 4,5 л/100 км.
Ford Escape Hybrid (2022)
До последнего рестайлинга эта модель была образцом экономии среди американских кроссоверов. Версия с передним приводом требует всего 5,7 л/100 км.
Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)
Современный седан, который расходует всего 4,4 л/100 км. В то же время эта модель автомобиля предлагает футуристический дизайн и богатое оснащение.
Toyota Camry Hybrid (2018)
Классика бизнес-седанов. В комплектации LE модель потребляет невероятные 4,5 л/100 км, предлагая при этом максимум комфорта.
Вас также может заинтересовать:
- Что делать, когда автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителей
- Немалый штраф и год без прав: юрист назвал, за какие лекарства в Украине наказывают водителей
- Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега
О ресурсе: SlashGear
SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.
Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.
Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред