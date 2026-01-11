Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

Эксперты SlashGear выбрали 10 лучших подержанных гибридов, которые потребляют от 4 до 6 литров топлива и не требуют зарядки.

Названы лидеры экономичности среди автомобилей с пробегом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие преимущества гибридов в плане экономии топлива

Какие модели гибридов являются самыми экономичными

Какие преимущества каждой из представленных моделей

Рынок подержанных автомобилей поражает разнообразием, однако именно обычные гибриды остаются золотой серединой для современного водителя. Они не требуют поиска зарядных станций или регулярного подключения к розетке, как плагин-гибриды, но при этом обеспечивают впечатляющую топливную эффективность.

Главред узнал, какие 10 подержанных гибридов потребляют до 6 литров горючего.

Эксперты издания SlashGear подготовили рейтинг из 13 моделей, которые являются идеальным выбором на вторичном рынке. Эти автомобили потребляют от 4 до 6 литров на 100 км, что делает их чрезвычайно выгодными как для городских пробок, так и для длительных поездок.

Toyota RAV4 Hybrid (2022)

Популярный кроссовер в США сочетает в себе практичность и надежность Toyota. В гибридной версии расход топлива составляет 5,9 л/100 км, что хорошо для автомобиля такого размера.

Kia Sportage Hybrid (2024)

Один из самых свежих игроков на рынке. В версии с передним приводом расход топлива - 5,5 л/100 км, что обеспечивает баланс экономии и практичности. В целом это компактный кроссовер с современным дизайном и качественным салоном.

Toyota Prius (2023)

Легенда, которая в новом поколении получила не только эффектный дизайн, но и потрясающую экономичность. В переднеприводной версии он потребляет всего 4,1 л/100 км.

Hyundai Ioniq Blue (2021)

Прямой и очень сильный конкурент Prius. Версия Blue способна показать рекордные 4,0 л/100 км.

Lexus UX 250h (2020)

Компактный премиальный кроссовер, сочетающий комфорт и эффективность. Расход топлива - 5,6 л/100 км.

Kia Optima Hybrid (2018)

Сдержанный, но очень просторный седан с расходом 5,6 л/100 км. Это один из самых доступных вариантов в списке.

Honda Insight (2022)

Модель на базе Civic, которая сочетает сдержанный дизайн с эффективностью. Это авто выглядит как обычный седан, но расходует всего 4,5 л/100 км.

Ford Escape Hybrid (2022)

До последнего рестайлинга эта модель была образцом экономии среди американских кроссоверов. Версия с передним приводом требует всего 5,7 л/100 км.

Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)

Современный седан, который расходует всего 4,4 л/100 км. В то же время эта модель автомобиля предлагает футуристический дизайн и богатое оснащение.

Toyota Camry Hybrid (2018)

Классика бизнес-седанов. В комплектации LE модель потребляет невероятные 4,5 л/100 км, предлагая при этом максимум комфорта.

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом. Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

