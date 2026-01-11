Укр
Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

Руслана Заклинская
11 января 2026, 00:13
Эксперты SlashGear выбрали 10 лучших подержанных гибридов, которые потребляют от 4 до 6 литров топлива и не требуют зарядки.
Названы лидеры экономичности среди автомобилей с пробегом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Какие преимущества гибридов в плане экономии топлива
  • Какие модели гибридов являются самыми экономичными
  • Какие преимущества каждой из представленных моделей

Рынок подержанных автомобилей поражает разнообразием, однако именно обычные гибриды остаются золотой серединой для современного водителя. Они не требуют поиска зарядных станций или регулярного подключения к розетке, как плагин-гибриды, но при этом обеспечивают впечатляющую топливную эффективность.

Главред узнал, какие 10 подержанных гибридов потребляют до 6 литров горючего.

Эксперты издания SlashGear подготовили рейтинг из 13 моделей, которые являются идеальным выбором на вторичном рынке. Эти автомобили потребляют от 4 до 6 литров на 100 км, что делает их чрезвычайно выгодными как для городских пробок, так и для длительных поездок.

Toyota RAV4 Hybrid (2022)

Популярный кроссовер в США сочетает в себе практичность и надежность Toyota. В гибридной версии расход топлива составляет 5,9 л/100 км, что хорошо для автомобиля такого размера.

Kia Sportage Hybrid (2024)

Один из самых свежих игроков на рынке. В версии с передним приводом расход топлива - 5,5 л/100 км, что обеспечивает баланс экономии и практичности. В целом это компактный кроссовер с современным дизайном и качественным салоном.

Toyota Prius (2023)

Легенда, которая в новом поколении получила не только эффектный дизайн, но и потрясающую экономичность. В переднеприводной версии он потребляет всего 4,1 л/100 км.

Hyundai Ioniq Blue (2021)

Прямой и очень сильный конкурент Prius. Версия Blue способна показать рекордные 4,0 л/100 км.

Lexus UX 250h (2020)

Компактный премиальный кроссовер, сочетающий комфорт и эффективность. Расход топлива - 5,6 л/100 км.

Kia Optima Hybrid (2018)

Сдержанный, но очень просторный седан с расходом 5,6 л/100 км. Это один из самых доступных вариантов в списке.

Honda Insight (2022)

Модель на базе Civic, которая сочетает сдержанный дизайн с эффективностью. Это авто выглядит как обычный седан, но расходует всего 4,5 л/100 км.

Ford Escape Hybrid (2022)

До последнего рестайлинга эта модель была образцом экономии среди американских кроссоверов. Версия с передним приводом требует всего 5,7 л/100 км.

Hyundai Elantra Hybrid Blue (2023)

Современный седан, который расходует всего 4,4 л/100 км. В то же время эта модель автомобиля предлагает футуристический дизайн и богатое оснащение.

Toyota Camry Hybrid (2018)

Классика бизнес-седанов. В комплектации LE модель потребляет невероятные 4,5 л/100 км, предлагая при этом максимум комфорта.

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Со временем SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом.

Сейчас издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

