Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

Когда нужно проверять автомобильные колеса / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Многие водители после замены колес или шин на автомобиле обычно не проверяют их работу. Однако это грубая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям.

Когда нужно подтягивать колеса в авто

Издание Jalopnik рассказывает, что после замены шин колеса нужно проверить, если автомобиль уже проехал 160 километров.

Отмечается, что ослабленные гайки или болты чрезвычайно опасны и могут привести к потере колеса или шины.

"Профессионалы рекомендуют подтянуть гайки в течение первых 160 километров после обслуживания, чтобы убедиться, что колеса действительно надежно закреплены, и учесть любое движение или оседание гаек", - говорится в сообщении.

Как часто нужно проверять колеса

Кроме того, гайки и болты, которые крепят колеса автомобиля, следует подтягивать примерно каждые 8000 километров, а также каждый раз, когда колесо снимается и устанавливается снова.

Как хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Об источнике: Jalopnik Jalopnik - новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

