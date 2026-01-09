Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

Вы узнаете:
- Почему нужно проверять колеса в авто
- Как часто это нужно делать
Многие водители после замены колес или шин на автомобиле обычно не проверяют их работу. Однако это грубая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям.
Главред решил разобраться, через сколько километров нужно проверять колеса.
Когда нужно подтягивать колеса в авто
Издание Jalopnik рассказывает, что после замены шин колеса нужно проверить, если автомобиль уже проехал 160 километров.
Отмечается, что ослабленные гайки или болты чрезвычайно опасны и могут привести к потере колеса или шины.
"Профессионалы рекомендуют подтянуть гайки в течение первых 160 километров после обслуживания, чтобы убедиться, что колеса действительно надежно закреплены, и учесть любое движение или оседание гаек", - говорится в сообщении.
Как часто нужно проверять колеса
Кроме того, гайки и болты, которые крепят колеса автомобиля, следует подтягивать примерно каждые 8000 километров, а также каждый раз, когда колесо снимается и устанавливается снова.
Читайте также:
- Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак
- Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега
- Что делать, когда автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителей
Об источнике: Jalopnik
Jalopnik - новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред