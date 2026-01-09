Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

Мария Николишин
9 января 2026, 22:18
31
Игнорирование правил может привести к потере колеса или шины.
Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега
Когда нужно проверять автомобильные колеса / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нужно проверять колеса в авто
  • Как часто это нужно делать

Многие водители после замены колес или шин на автомобиле обычно не проверяют их работу. Однако это грубая ошибка, которая может привести к серьезным последствиям.

Главред решил разобраться, через сколько километров нужно проверять колеса.

видео дня

Когда нужно подтягивать колеса в авто

Издание Jalopnik рассказывает, что после замены шин колеса нужно проверить, если автомобиль уже проехал 160 километров.

Отмечается, что ослабленные гайки или болты чрезвычайно опасны и могут привести к потере колеса или шины.

"Профессионалы рекомендуют подтянуть гайки в течение первых 160 километров после обслуживания, чтобы убедиться, что колеса действительно надежно закреплены, и учесть любое движение или оседание гаек", - говорится в сообщении.

Как часто нужно проверять колеса

Кроме того, гайки и болты, которые крепят колеса автомобиля, следует подтягивать примерно каждые 8000 километров, а также каждый раз, когда колесо снимается и устанавливается снова.

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега
Как хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik

Jalopnik - новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:53Война
"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап

21:35Интервью
Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мира

20:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Последние новости

23:06

Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

23:06

"Технически он уже не наш": эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
21:39

Сын Бекхэмов поставил дикое условие своим родителям: что происходит

21:35

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - КриволапФото

21:10

Не только красивые, но и уникальные: какие фамилии имеют особые украинские корни

20:46

P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп

Реклама
20:36

Более 13 часов без света: появились новые графики отключений для Запорожья на 10 января

20:20

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мираВидео

20:18

Свет будут отключать весь день: график отключений для Черкасс и области на 10 января

20:12

Водителей призвали положить лимон на авто - неожиданный, но рабочий лайфхак

20:02

Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

19:51

Люди, родившиеся в эти месяцы, отличаются уникальной внимательностью - кто они

19:33

Киркоров рассказал о самоубийстве: почему он решил уйти

19:29

Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

19:19

Каникулы продлят не везде: как будет проходить обучение в школах Тернополя

19:08

"Атака на Данию или захват Гренландии": раскрыт вероятный сценарий Трампа

19:06

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атакиФото

Реклама
19:01

Очищение власти от влияния Ермака будет неполным без перезагрузки НБУ, - журналист

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

18:47

Почему коты везде ходят за своими хозяевами: названы неожиданные причиныВидео

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном мореВидео

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

Реклама
16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять