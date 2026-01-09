Укр
Водителей призвали положить лимон на авто - неожиданный, но рабочий лайфхак

Руслана Заклинская
9 января 2026, 20:12
Лимон работает лучше дорогой "химии".
Зачем опытные водители кладут лимон в машину / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как лимон помогает разморозить лобовое стекло
  • Как правильно использовать лимон
  • Какие есть альтернативные методы защиты стекла от мороза

Украину накрыла волна арктического холода с морозами и гололедом. В таких условиях утро каждого водителя начинается с изнурительной борьбы с замерзшим стеклом. Пока одни тратят время на скребок, опытные автомобилисты используют обычный лимон.

Главред узнал, как быстро разморозить лобовое стекло.

видео дня

Как лимон помогает разморозить автомобиль

Секрет эффективности обычного цитрусового кроется в его химическом составе. Натуральная лимонная кислота действует как природный антифриз. Она снижает температуру замерзания воды и лед на стекле разрушается значительно быстрее, чем при механической чистке.

Эксперты Daily Express отмечают, что лимонная кислота буквально разъедает структуру льда, делая его рыхлым. Это не только экономит ваш, но и бережет стекло от царапин, которые часто остаются после пластиковых скребков.

Как правильно использовать лимонный метод

Существует два простых способа применения этого кухонного ингредиента.

  1. Прямое нанесение: разрежьте лимон пополам и тщательно натрите им лобовое стекло, боковые окна и зеркала. Оставьте сок на минуту, после чего смойте остатки теплой водой.
  2. Спрей-раствор: выжмите сок одного-двух лимонов в пульверизатор с теплой водой. Обильно опрыскайте ледяную поверхность - лед начнет таять и сползать уже через мгновение.

Важно использовать только теплую воду. Кипяток может вызвать "тепловой шок", из-за чего лобовое стекло мгновенно треснет.

Какие еще хитрости помогут водителям в мороз

Кроме лимонов, существуют и другие проверенные методы борьбы с зимним хаосом. Если вы знаете, что ночью будет сильный мороз или снегопад, накройте лобовое стекло обычным листом картона. Это убережет поверхность от прямого контакта с влагой и утром стекло будет чистым.

Старайтесь ставить автомобиль передней частью на восток. Первые лучи утреннего солнца помогут естественным образом растопить иней, пока вы собираетесь на работу.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Также можно поставить небольшой контейнер с солью под сиденье или на панель приборов. Соль поглощает излишнюю влагу, что поможет избежать конденсата и замерзания окон изнутри.

Почему не стоит полагаться только на скребок

Механическая очистка замерзших дворников часто приводит к повреждению резиновых элементов или даже поломке мотора системы. Лимонный сок или раствор помогают мягко освободить щетки из ледяного плена, продлевая срок их службы. После процедуры обязательно вытрите стекло сухой тряпкой, чтобы предотвратить повторное образование льда из талой воды.

Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единоличным владельцем которого является Ричард Десмонд.

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

