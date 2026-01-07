Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

Некоторые функции подавляют мощность авто, поэтому оно не может выбраться из снега.

https://glavred.info/auto/tolkat-ne-pridetsya-kakaya-knopka-pomozhet-bystro-vytashchit-avto-iz-snega-10730246.html Ссылка скопирована

Как вытащить авто из снега / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно выехать на авто из снега

Какую функцию стоит выключать на скользкой дороге

Во время зимы, особенно когда выпадает много снега, водители могут попасть в настоящую ловушку на дороге. В частности, автомобилям иногда трудно проехать снежные сугробы, из-за чего они застревают.

Главред решил разобраться, как выехать на авто из снега.

видео дня

Что делать, если автомобиль застрял зимой

Издание Твоя машина рассказывает, что шансы забуксовать и застрять где-то посреди дороги зимой повышаются в разы. Но в такой ситуации достаточно выключить в авто всего одну функцию.

Отмечается, что это система стабилизации курсовой устойчивости - сокращенно ESP (или в некоторых случаях ASR).

"Эта опция нужна для предотвращения заноса на дороге. Система автоматически регулирует крутящий момент и "подтормаживает" пробуксовывающее колесо. В то же время в сугробе такая опция является лишней и только мешает", - говорится в сообщении.

Когда нужно выключать ESP в авто

По словам механика, выключать ESP нужно тогда, когда автомобиль не может выбраться из снега без посторонней помощи.

"В момент застревания авто интенсивное вращение может пригодиться, поскольку увеличивается шанс, что колесо за что-то зацепится и потянет машину дальше. ESP же подавляет мощность, поэтому двигатель не крутит колесо на полную силу. Если вас забросило в сугробы, первое, что надо сделать - нажать кнопку ESP OFF или ASR OFF", - подчеркнул он.

Он также добавил, что во время застревания нужно плавно переходить с передней на заднюю передачу, раскачивая авто вперед-назад. Также нужно держать обороты в пределах 2-3 тысяч, чтобы не закопать машину глубже.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред