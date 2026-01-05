Может разрушить авто: водителям назвали главный 'минус' подземного паркинга

Эксперты сказали, почему подземные паркинги не так надежны, как кажется.

https://glavred.info/auto/mozhet-razrushit-avto-voditelyam-nazvali-glavnyy-minus-podzemnogo-parkinga-10729571.html Ссылка скопирована

Как подземный паркинг влияет на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие опасности возможны в подземном паркинге

Где лучше парковать автомобиль

Когда-то автомобили всегда старались оставлять в гараже, ведь это считалось самым безопасным и лучшим вариантом. Сейчас большую популярность имеют открытые парковки и подземные паркинги, хотя последние скрывают в себе несколько опасностей.

Главред решил разобраться, стоит ли оставлять авто в подземном паркинге.

видео дня

Чем опасен подземный паркинг

Эксперты издания UaMotors рассказывают, что самая большая угроза для подземных паркингов - затопление.

Кроме того, даже без подтоплений в подземных паркингах постоянно повышенная влажность, что создает благоприятные условия для коррозии.

"Если на кузове ржавчину видно не сразу, то днище автомобиля покрывается налетом буквально за месяц. Водители, чьи авто постоянно стоят под землей, часто отмечают активное цветение металла", - говорится в сообщении.

Можно ли оставлять авто на уличной парковке

Специалисты добавляют, что автомобили на открытых стоянках не страдают от влажности, но они находятся под постоянным действием осадков или пыли, что также приводит к коррозии.

Как защитить авто от коррозии

Если авто проводит много времени в подземном паркинге, стоит заранее подготовить его к этому. Самый эффективный способ - провести антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: UaMotors UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред