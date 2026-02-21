Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

Главный певец-пропагандист РФ довел россиян до ручки своим видео.

SHAMAN решил попробовать на вкус Байкал

К каким последствиям это привело

Российский певец-пропагандист SHAMAN стал причиной громкого скандала из-за своей провокационной выходки. Артист решил подразнить аудиторию и в очередной раз восхвалить страну-агрессор роликом в Telegram, однако это привело к неприятным последствиям для путиниста.

SHAMAN отправился на озеро Байкал и решил попробовать его на вкус, записав процесс на видео. Певец не нашел ничего лучше, чем встать на колени и начать облизывать байкальский лед. Путинист промаркировал ролик как видео для аудитории 18+, намекнув, что такое зрелище не для слабонервных.

"Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус?", — подписал SHAMAN.

Шаман приехал на Байкал / скрин из Telegram

Выходка певца всколыхнула не только поклонников, но и широкую российскую аудиторию. Больше всего возмутились представители коренных народов Сибири, которые обвинили SHAMAN в осквернении их священного озера.

"Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Плюс само по себе именование SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят", — отметил сибирский шаман Артур Цыбиков.

Позор SHAMAN быстро разлетелся по сети в виде мемов — пользователи уже фотошопят язык путиниста в самые неожиданные места. Резко негативную реакцию на действия певца высказывают и комментаторы: они считают, что такого позора Байкал еще не испытывал.

Шаман - видео 18+ / скрин из Telegram

"Байкал: дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня..."

"После таких видео, его песни о Родине и патриотизме обесцениваются в его исполнении. Как он может любить и петь о России, если он так осквернил Байкал?"

"Кто-то его заставляет так делать, человек в адеквате на такое не пойдет"

"Теперь Байкал не является самым чистым озером в мире, никогда еще его так не оскверняли"

О персоне: Shaman Shaman – (настоящее имя - Ярослав Дронов) - российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024). Приобрел популярность в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, исполнив песни "Встанем", "Я русский" и другие композиции патриотической тематики. В дискографии имеет более 30 синглов, самыми популярными из которых являются "Встанем" и "Я русский". За поддержку российского вторжения в Украину находится под санкциями 27 стран Евросоюза, Украины и Канады.

