Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думали

Помимо кулинарии, сода известна способностью устранять запахи и работать как мягкое очищающее средство.

https://glavred.info/lifehack/hvatit-terpet-zathlyy-zapah-polotenec-reshenie-okazalos-proshche-chem-dumali-10742546.html Ссылка скопирована

Как вернуть свежесть полотенцам / Коллаж: Главред, фото: Pexels/sang bum Ko, Pexels/Towfiqu barbhuiya

Вы узнаете:

Помочь может привычный продукт с кухни — пищевая сода

Сода действует за счёт способности связывать кислые соединения

В холодное время года бельё часто сушат в квартире, и из-за постоянной влажности ткани со временем начинают неприятно пахнуть — особенно это заметно на полотенцах.

Обычная стирка не всегда решает проблему, поэтому многие ищут простое и безопасное решение, пишет Express.

видео дня

Помочь может привычный продукт с кухни — пищевая сода. Помимо кулинарии, она известна способностью устранять запахи и работать как мягкое очищающее средство.

Способ применения элементарный:

полотенца загружают в стиральную машину, добавляют стандартное средство для стирки;

затем всыпают несколько ложек соды прямо в барабан;

во время цикла она помогает нейтрализовать источники неприятного запаха, а не просто перебивает их ароматом.

Сода действует за счёт способности связывать кислые соединения, вызывающие затхлость. Её нередко используют и в быту — например, для освежения холодильника или ковровых покрытий.

После такой стирки запах сырости обычно исчезает, а полотенца становятся заметно свежее и мягче. Правда, для выраженного и стойкого эффекта процедуру может потребоваться повторить несколько раз.

/ Главред

Как правильно сушить полотенца: совет специалистов

После использования полотенце лучше не складывать, а тщательно расправить и разместить там, где есть постоянный приток воздуха. Оптимально повесить его на широкую перекладину или плечики, чтобы ткань не была сжата.

В таком положении материал высыхает быстрее и равномернее, что снижает риск появления неприятного запаха и размножения бактерий. Особенно удобны горизонтальные держатели — они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха по всей поверхности полотенца.

Смотрите видео — полотенца снова станут мягкими и приятными на ощупь:

Полотенце — универсальная вещь: им можно укутаться, использовать вместо пледа, взять с собой на пляж как подстилку, подать сигнал в экстренной ситуации или просто вытереться после душа.

В материале телеканала 1+1 объясняют, как правильно ухаживать за полотенцами, с какой периодичностью их стоит стирать и делятся интересными фактами об истории их появления и развитии.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред