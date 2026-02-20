Хватит терпеть затхлый запах полотенец: решение оказалось проще, чем думали

Вы узнаете:
В холодное время года бельё часто сушат в квартире, и из-за постоянной влажности ткани со временем начинают неприятно пахнуть — особенно это заметно на полотенцах.
Обычная стирка не всегда решает проблему, поэтому многие ищут простое и безопасное решение, пишет Express.
Помочь может привычный продукт с кухни — пищевая сода. Помимо кулинарии, она известна способностью устранять запахи и работать как мягкое очищающее средство.
Способ применения элементарный:
- полотенца загружают в стиральную машину, добавляют стандартное средство для стирки;
- затем всыпают несколько ложек соды прямо в барабан;
- во время цикла она помогает нейтрализовать источники неприятного запаха, а не просто перебивает их ароматом.
Сода действует за счёт способности связывать кислые соединения, вызывающие затхлость. Её нередко используют и в быту — например, для освежения холодильника или ковровых покрытий.
После такой стирки запах сырости обычно исчезает, а полотенца становятся заметно свежее и мягче. Правда, для выраженного и стойкого эффекта процедуру может потребоваться повторить несколько раз.
Как правильно сушить полотенца: совет специалистов
После использования полотенце лучше не складывать, а тщательно расправить и разместить там, где есть постоянный приток воздуха. Оптимально повесить его на широкую перекладину или плечики, чтобы ткань не была сжата.
В таком положении материал высыхает быстрее и равномернее, что снижает риск появления неприятного запаха и размножения бактерий. Особенно удобны горизонтальные держатели — они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха по всей поверхности полотенца.
Смотрите видео — полотенца снова станут мягкими и приятными на ощупь:
Полотенце — универсальная вещь: им можно укутаться, использовать вместо пледа, взять с собой на пляж как подстилку, подать сигнал в экстренной ситуации или просто вытереться после душа.
В материале телеканала 1+1 объясняют, как правильно ухаживать за полотенцами, с какой периодичностью их стоит стирать и делятся интересными фактами об истории их появления и развитии.
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.
