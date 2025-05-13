Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством

Главное:
- Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств
- Добавление лимонного сока в цикл полоскания помогает сохранить вещи мягкими
Полотенца могут становиться жёсткими и неприятными на ощупь, если использовать слишком много кондиционера при стирке. Они хорошо впитывают жидкость, но плохо её вымывают, из-за чего остатки средств накапливаются в волокнах.
Эксперт по стирке Оливия из сервиса Clotheslyne предлагает простое решение: использовать лимонный сок, пишет Еxpress.
Эффективное удаление моющих средств
По её словам, содержащаяся в нём лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
"К тому же, — добавляет она, — лимон придаёт тканям лёгкий свежий аромат, что делает его отличным натуральным помощником в стирке".
Этот способ подойдёт не только для одежды, но и для полотенец и постельного белья. Добавление лимонного сока в цикл полоскания помогает сохранить вещи мягкими и пушистыми, делая ваш дом ещё уютнее.
Кроме того, лимонный сок может справиться с последствиями жёсткой воды — основного источника "окаменелости" тканей. Кислота растворяет соли магния и кальция, делая бельё мягче и приятнее на ощупь.
Как восстановить кухонные полотенца - простой лайфхак:
Эксперт YouTube-канала Кухня з кишені рассказала о том, как отбелить полотенца, скатерти, белье и постельные принадлежности. Она предупредила о том, что синтетика может буквально сморщится от высокой температуры.
Автор канала порекомендовала простой состав моющего средства:
- 9 литров воды;
- 2 столовые ложки масла;
- половина стакана стирального порошка;
- 2 столовые ложки сухого отбеливателя.
Как применять лимонный сок при стирке полотенец
- Загрузите полотенца в машину, не используя кондиционер.
- Избегайте перегруза — для качественной стирки ткани должны свободно двигаться.
- Проведите стандартный цикл стирки.
- После него запустите дополнительное полоскание, предварительно налив 60 мл лимонного сока в отсек для моющего средства.
Сушка тоже важна
При использовании сушильной машины выбирайте деликатный режим и добавьте шарики для сушки — они помогут сделать полотенца более пушистыми.
При сушке на улице полотенца стоит снимать до конца дня — длительное воздействие солнца может сделать их грубыми.
Смотрите видео - как сохранить полотенце чистым:
Вскоре во всем мире будут отмечать День полотенца. В него можно завернуться, им можно накрыться, на нем удобно лежать на песчаных пляжах, им можно размахивать, подавая сигналы беды, а также им можно вытереться. О том, как сохранить полотенце чистым, как часто его стирать и несколько фактов об истории полотенца, смотрите в сюжете 1+1.
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