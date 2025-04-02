Зачем на самом деле нужна полоска на полотенцах: ответ может удивить

Каждый человек видел на своих полотенцах прошитые полоски - так называемые бордюры. Однако мало кто знает, для чего именно нужна эта полоска на полотенце. На самом деле этот бордюр играет важную роль в обеспечении долговечности и функциональности полотенца. Об этом сообщает Express.co.uk.
Оказывается, основное назначение этих полосок - укрепление концов полотенца. Также они предотвращают протирание полотенец со временем. Без таких элементов полотенце будет ослабевать, растреплется и распутается. Долго оно точно не прослужит.
Также бордюр сбалансирует структуру полотенца и даже помогает быстрому высыханию, обеспечивая равномерное распределение влаги по всей поверхности полотенца.
В то же время эти полоски служат и элементом дизайна. Они придают ткани дополнительную текстуру глубину благодаря вкраплению мелких геометрических узоров и мотивов.
Как выбрать полотенце
Производители советуют выбирать полотенца из высококачественных материалов: 100% хлопок, египетский хлопок или хлопок кольцевого прядения. Тканевая полоска должна быть плотно сшита и интегрирована в дизайн полотенца. Если полоски будут рыхлыми или тонкими, то со временем она ослабнет, уменьшая долговечность полотенца.
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