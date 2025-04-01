Нужен всего один предмет и это не вантуз: чем очистить слив всего за минуту

Этот метод действительно действенный и поможет очистить слив в ванной даже от большого клубка волос.

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Чем очистить канализационный слив / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Волосы, грязь, мыльный налет - все это остается в сливных каналах. Когда этот комок становится уже большим, то появляются проблемы со сливом для воды. Вы можете почувствовать неприятный запах из слива, вода плохо спускается. Однако выход есть. Вам не нужно покупать дорогие средства для очистки сливов. Помочь очистить это может лишь один предмет. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чем не следует чистить слив

Многие люди привыкли чистить сливы содой и уксусом. Однако это не лучший вариант для сливов в ванной. Сантехник утверждает, что уксус и пищевая сода не смогут справиться с волосами.

В то же время это средство может помочь с засоренным сливом в кухне. Сначала следует вылить туда горячую воду и немного подождать, что все остыло, если у вас пластиковые трубы. После этого можно засыпать соду и заливать уксус.

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Чем очистить слив в ванной

Лучшим предметом для очистки канализационного слива в ванной, который точно справится даже с клубком волос, является дренажная змейка. Отличным вариантом будет гибкая дренажная змейка, изготовленная из гибких и прочных материалов, например, из нержавеющей стали.

Пластиковые змейки могут сломаться и застрять внутри трубы, что только ухудшит ситуацию. Тогда как прочная металлическая змейка эффективно устранит засор без ущерба.

Такие змейки на самом деле являются достаточно бюджетными. Однако если у вас нет возможности ее приобрести, можно использовать проволочную вешалку. Ее следует распрямить, оставляя крючок на одном конце. Этим крючком можно вытянуть волосы или мусор.

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