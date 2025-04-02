Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

Есть 3 простых способа, которые уберут все пятна и вернут блеск нержавеющей стали.

https://glavred.info/lifehack/vse-budet-bukvalno-siyat-kak-vernut-blesk-nerzhaveyushchey-stali-i-ubrat-pyatna-10652579.html Ссылка скопирована

Чем очистить нержавейку / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

На каждой кухне можно найти кухонную утварь или другой предмет из нержавеющей стали. На них могут появляться пятна, с которыми бывает достаточно трудно справляться. Однако Главред называет несколько способов, благодаря которым удастся с легкостью очистить нержавейку.

Чем чистить нержавейку до блеска

Очистка паром

Если вы ищете легкий способ очистки нержавеющей стали от пятен, то очистка паром станет отличным вариантом, так как многие пятна могут просто исчезнуть под действием горячего пара.

В первую очередь стоит нагреть воду до кипения в чайнике с носиком. На пятно нужно положить бумажное полотенце или полотенце из микрофибры. На это полотенце стоит вылить воду и оставить на 5-10 минут. После того как поверхность остынет, её нужно протереть бумажным полотенцем.

видео дня

Смесь соды и мыла

Если очистка паром вам не помогла и вы не знаете, как убрать налет с нержавеющей стали, то этот вариант может стать спасением. Вам понадобится сода и жидкое мыло для посуды. Это нужно смешать до состояния пасты. Сода имеет очень мелкий абразив, который не поцарапает поверхность из нержавеющей стали.

Эту смесь необходимо нанести на мягкую ткань или микрофибру. После этого нужно теперь пятно назад и вперед в одном направлении, что и следы от полировки. После очищения стоит промыть поверхность и вытереть полотенцем.

Уксус

Вот еще один хороший вариант, чем очистить нержавейку в домашних условиях. Вам понадобится белый или яблочный уксус. Его стоит налить на поверхность с пятном и оставить на несколько минут. После нужно протереть мягкой тряпкой в направлении следов полировки.

Чем нельзя чистить нержавейку

1. Нельзя использовать средство, содержащее хлор. Даже нельзя распылять хлорное отбеливающее возле нержавейки.

2. Нельзя использовать стандартные абразивные чистящие средства.

3. Нельзя использовать стальную губку, проволочные щетки или другие металлические инструменты.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред