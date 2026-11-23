Гарантии безопасности для Украины по-прежнему остаются неопределенными.

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Что сказал Зеленский о вступлении Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Зеленский заявил об отсутствии четких гарантий безопасности

Президент призвал рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО

Россия не отвечает на предложения о снижении интенсивности войны

Украина до сих пор не имеет четкого ответа, кто и как будет защищать ее в случае нового нападения России. Более простым решением было бы принятие Украины в НАТО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее НАТО в Берлине.

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Вопрос о будущей защите Украины остается открытым, несмотря на обсуждение гарантий безопасности с международными партнерами. Президент подчеркнул, что до сих пор не получил конкретных ответов относительно механизма реагирования на возможную новую агрессию со стороны России.

"Проще было бы принять Украину в НАТО. До сих пор нет четких ответов, кто и как будет защищать нас в случае нового нападения РФ", - заявил Зеленский.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Почему Россия продолжает представлять угрозу

Отдельно президент обратил внимание на историю российской агрессии и различные формы противостояния, к которым прибегала Москва на протяжении последнего столетия. Он выразил сомнение в том, что Россия изменит свое поведение в ближайшие годы.

"Холодные войны, гибридные войны, торговые войны, идеологические войны, горячие войны - разные формы, но всегда войны, всегда угрозы. И нет никаких оснований полагать, что Россия станет другой страной через год или пять лет", - подчеркнул президент.

Как Россия реагирует на предложения Украины

Зеленский также заявил, что Киев неоднократно предлагал Москве шаги по снижению интенсивности боевых действий. Однако украинская сторона до сих пор не получила ответа, который свидетельствовал бы о готовности России к мирному урегулированию.

"Мы неоднократно предлагали России меры по сокращению боевых действий. И мы никогда не были теми, кто обострял ситуацию... Россия до сих пор не дает нам ни одного мирного ответа", - сказал Зеленский.

Украина наносит удары по целям России за её пределами

Президент отдельно упомянул об украинских ударах по российским военным и энергетическим объектам. По его словам, ответ Украины на российские атаки ощущается далеко за пределами непосредственной зоны боевых действий.

"И сегодня Россия ощущает наш ответ от Западной Сибири, где горят её нефтеперерабатывающие заводы, до побережья Ливии, где тонут её боевые корабли", - заявил глава государства.

Готова ли Украина обменять Донбасс на вступление в НАТО

Украина не готова отдать Донбасс в обмен на перспективу членства в НАТО, однако администрация Дональда Трампа располагает инструментами влияния на Киев в вопросе территориальных уступок. Максимальным компромиссом, на который может согласиться Украина, является замораживание боевых действий по нынешней линии фронта. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред".

Владимир Огрызко считает, что президент США Дональд Трамп не учитывает готовность украинцев продолжать борьбу за собственное государство. По мнению дипломата, американский лидер не понимает, почему Киев отвергает возможность договоренностей с Россией ценой потери территорий.

"Он не понимает, что можно бороться за свое существование, а не отдавать 20% своей территории и начинать с врагом торговаться и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул Огрызко.

Отдельно дипломат обратил внимание на возможности американской администрации влиять на позицию Украины в ходе переговоров. Он убежден, что у США есть достаточно средств для такого влияния.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно оказывать давление", - отметил Огрызко.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил о готовности Украины сесть за стол четырехсторонних переговоров с участием Европы, США и России уже в ближайшее время. Глава государства подчеркнул, что Киев готов к такой встрече "буквально завтра" (партнеры ориентируются на ее проведение до Рождества), однако критическим условием успеха является предварительное согласование совместной повестки дня между Украиной, США и европейскими союзниками.

Между тем мониторинговый канал "еРадар" предупредил о высокой вероятности усиления российских ракетных и дронных ударов на фоне устойчивого снижения температуры воздуха и приближения морозов. Аналитики канала отмечают, что активизация обстрелов энергетического сектора может сочетать массированные комбинированные атаки с сериями локальных ударов для критической перегрузки энергосистемы, а в поле зрения врага остаются электростанции, магистральные сети передачи и распределительная инфраструктура.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров с участием России, США и Украины должен состояться в ближайшее время. Представитель российского диктатора уточнил, что в качестве основной площадки для предстоящей встречи Москва пока рассматривает Абу-Даби, хотя не исключает и других вариантов места проведения, однако признал, что конкретные даты переговоров стороны ещё не определили.

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