Путинист и предатель Украины Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом.

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Никита Джигурда - предатель Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/dzhigurda27, instagram.com/instadzhigurda/channel/

Кратко:

Что случилось с Джигурдой

С каким диагнозом его госпитализировали

Российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, попал в реанимацию в террористической России. Ему диагностировали инфаркт.

Как пишут российские пропагандисты, данную новость сообщила супруга 65-летнего Джигурды - фигуристка Марина Анисина. По ее словам, мужа увезли в больницу на скорой. Больше никаких подробностей нет.

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Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

"Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются", - рассказала Анисина.

По информации пропагандистского телеграм-канала Mash, около восьми утра у актёра резко упало давление в загородном доме в Подмосковье, где он живёт с супругой Мариной Анисиной. Жена вызвала скорую, которая доставила артиста в больницу.

Джигурда снимался в шоу для зависимых звезд

​​​/ Фото Стархит

Ранее путинист принимал участие в программе для звезд, которые не могут самостоятельно избавиться от зависимости - алкогольной или наркотической.

Также в сети появились фото, где он превратился в дряхлого старика.

Джигурда и его отношение к Украине

Киевлянин Никита Джигурда открыто поддерживает действия террористической России в Украине и называет себя сторонником так называемой "специальной военной операции", военного вторжения РФ в Украину.

По сообщениям СМИ, он также посещал украинский Донбасс и воинские подразделения, привозил гуманитарную помощь и технику (в том числе квадрокоптеры), а также выступал перед российскими оккупантами.

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Как сообщал Главред, ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.

Ранее также американская певица и актриса Майли Сайрус связала себя узами брака с музыкантом Максом Морандо. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений.

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О персоне: Никита Джигурда Никита Джигурда - советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

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