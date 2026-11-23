Кратко:
- Что случилось с Джигурдой
- С каким диагнозом его госпитализировали
Российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, попал в реанимацию в террористической России. Ему диагностировали инфаркт.
Как пишут российские пропагандисты, данную новость сообщила супруга 65-летнего Джигурды - фигуристка Марина Анисина. По ее словам, мужа увезли в больницу на скорой. Больше никаких подробностей нет.
"Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются", - рассказала Анисина.
По информации пропагандистского телеграм-канала Mash, около восьми утра у актёра резко упало давление в загородном доме в Подмосковье, где он живёт с супругой Мариной Анисиной. Жена вызвала скорую, которая доставила артиста в больницу.
Ранее путинист принимал участие в программе для звезд, которые не могут самостоятельно избавиться от зависимости - алкогольной или наркотической.
Также в сети появились фото, где он превратился в дряхлого старика.
Джигурда и его отношение к Украине
Киевлянин Никита Джигурда открыто поддерживает действия террористической России в Украине и называет себя сторонником так называемой "специальной военной операции", военного вторжения РФ в Украину.
По сообщениям СМИ, он также посещал украинский Донбасс и воинские подразделения, привозил гуманитарную помощь и технику (в том числе квадрокоптеры), а также выступал перед российскими оккупантами.
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Как сообщал Главред, ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который почти не появляется на публике, снова попал в объектив дочери Таллулы. На новом снимке 71-летний актер сидит на садовых качелях, а дочь нежно обнимает его и прижимается к нему.
Ранее также американская певица и актриса Майли Сайрус связала себя узами брака с музыкантом Максом Морандо. Пара сыграла свадьбу после пяти лет отношений.
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О персоне: Никита Джигурда
Никита Джигурда - советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
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