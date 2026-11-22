Испанский шеф-повар поделился способом приготовления рыбы, для которого не понадобятся ни яйца, ни панировочные сухари.

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Рецепт рыбы в кляре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Как приготовить кляр для хрустящей жареной рыбы

Почему для кляра используют ледяную воду

Сколько времени нужно жарить рыбу в горячем масле

Жареная рыба может иметь тонкую хрустящую корочку без панировочных сухарей и яиц. Испанский шеф-повар Альфредо Восмедиано поделился простым способом приготовления кляра, для которого нужны только мука и ледяная вода.

Главред расскажет, как пожарить рыбу с хрустящей корочкой.

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В чём секрет хрустящей корочки

Для приготовления рыбы шеф-повар советует использовать смесь пшеничной муки и очень холодной воды, пишет Los Andes. Такой способ напоминает японскую технику приготовления темпуры: кляр получается лёгким, а после жарки образует тонкую хрустящую оболочку.

Важное условие - не перемешивать смесь слишком долго. Небольшие комочки муки не помешают, а чрезмерное взбивание может сделать кляр менее воздушным.

"Самую хрустящую жареную рыбу готовят не с панировочными сухарями и яйцом, а с водой и мукой", - пояснил Альфредо Восмедиано.

Как приготовить рыбу в хрустящем кляре

Для рецепта понадобятся 600 г филе белой рыбы без костей, 150 г пшеничной муки, 200 мл ледяной воды, три кубика льда и чайная ложка соли. Кроме того, нужно подготовить три столовые ложки муки для предварительного обваливания рыбы.

Сначала нарежьте филе одинаковыми кусочками, просушите бумажным полотенцем и посолите. Отдельно смешайте муку с ледяной водой и добавьте лёд. Перемешивайте недолго, чтобы в смеси остались небольшие комочки.

Кляр для рыбы / Инфографика: Главред

Перед погружением в кляр слегка обваляйте кусочки рыбы в дополнительной муке и стряхните её излишки. Благодаря этому смесь будет лучше держаться на филе.

В глубокой сковороде разогрейте масло до 175–185 °C. Окунайте рыбу в кляр и сразу перекладывайте в горячее масло. Жарьте небольшими партиями примерно три-четыре минуты, ориентируясь на толщину кусочков. Когда корочка станет золотистой, а рыба прожарится внутри, достаньте её из масла.

Готовые кусочки лучше выкладывать на решетку, а не складывать друг на друга на тарелке. Так пар не будет скапливаться под рыбой и не размягчит хрустящую корочку. Подавать блюдо рекомендуют сразу, дополнив лимоном.

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