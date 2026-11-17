Вы узнаете:
- Что добавить в фарш вместо размоченного хлеба и лука
- Почему сыр фета делает котлеты сочными
- Как приготовить мясные котлеты с фетой на сковороде
Мясные котлеты нередко получаются сухими, особенно если для их приготовления использовать нежирный фарш из курицы или индейки. Обычно хозяйки добавляют в мясо размоченный хлеб, чтобы сделать блюдо более нежным. Однако есть ещё один ингредиент, который поможет добиться желаемого результата.
Речь идет о сыре фета. Он не только делает котлеты более сочными, но и придает им яркий вкус. К тому же благодаря естественной солености сыра фарш не нужно дополнительно солить.
Главред выяснил, как приготовить сочные мясные котлеты с сыром фета.
Зачем добавлять сыр фета в фарш
Во время жарки фета постепенно размягчается и отдает мясу влагу, пишет Wirtualna Polska. Благодаря этому котлеты остаются нежными и сочными внутри, а снаружи покрываются аппетитной корочкой.
Особенно хорошо этот способ подходит для нежирного мяса, которое легко пересушить на сковороде. Кроме того, фета сама по себе достаточно соленая, поэтому добавлять соль в фарш не нужно.
Чтобы подчеркнуть вкус сыра, стоит немного изменить привычный набор специй. Вместо майорана можно использовать сушеный орегано, а вместо пассерованного лука добавить свежий чеснок и мелко нарезанную петрушку.
Готовые котлеты хорошо сочетаются с соусом цацики, запечённым картофелем или лёгким салатом из свежих помидоров и огурцов.
Какие ингредиенты нужны для котлет с фетой
Для приготовления понадобятся:
- 500 г свиного фарша или смеси свинины и говядины;
- 150 г сыра фета;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
- 1 чайная ложка сушеного орегано;
- 1 столовая ложка холодной воды;
- черный молотый перец по вкусу;
- 3 столовые ложки панировочных сухарей;
- растительное масло или смалец для жарки.
Как приготовить сочные котлеты с сыром фета
Сначала выложите фарш в большую миску, добавьте яйцо и столовую ложку холодной воды. Вымешивайте руками примерно 2–3 минуты, пока смесь не станет однородной, плотной и немного липкой.
Сыр фета отцедите от лишней жидкости и раскрошите пальцами на небольшие кусочки. Добавьте его в фарш вместе с измельченным чесноком, петрушкой, орегано и черным перцем. Соль не добавляйте, так как сыр и так имеет достаточно насыщенный соленый вкус.
Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Важно, чтобы кусочки феты равномерно распределились в фарше, но не превратились в однородную массу.
Смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера. Каждую из них обваляйте в тонком слое панировочных сухарей, после чего стряхните излишки.
Разогрейте на сковороде растительное масло или сало. Выложите котлеты и жарьте на среднем огне примерно 4–5 минут с каждой стороны. Они должны хорошо подрумяниться снаружи и полностью прожариться внутри.
Подавайте котлеты горячими с соусом цацики, картофелем или овощным салатом. Благодаря фете мясо останется сочным, а блюдо приобретет приятный средиземноморский вкус.
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