О сковороде можно забыть: мясник показал, как приготовить сосиски вкуснее и проще

Несмотря на разнообразие вариантов, большинство хозяек по привычке выбирают сковороду.

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Как приготовить сосиски / Коллаж: Главред, фото: freepik ua.depositphotos.com

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Секрет приготовления сосисок от мясника

Пошаговый рецепт сосисок в духовке

Сосиски давно стали привычным продуктом на столах во многих семьях. Их подают на завтрак, добавляют в горячие блюда или используют в качестве самостоятельного ужина.

При этом существует немало способов приготовления: их можно жарить на сковороде, запекать, готовить на гриле или в аэрогриле, пишет Express.

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Несмотря на разнообразие вариантов, большинство хозяек по привычке выбирают сковороду. Однако у этого метода есть существенный недостаток: во время жарки горячий жир разлетается во все стороны, пачкая плиту, столешницу и кухонную утварь. После приготовления нередко приходится тратить дополнительное время на уборку.

Оказывается, есть гораздо более удобная альтернатива. Опытный мясник советует отказаться от привычной жарки и воспользоваться духовкой. По его словам, такой способ позволяет получить аппетитные, равномерно приготовленные сосиски с румяной корочкой, практически не прикладывая усилий.

Особенно удобен этот метод, если необходимо приготовить сразу большую порцию: достаточно разместить все изделия на одном противне, а остальное сделает духовка.

Секрет приготовления сосисок от мясника

Представители семейной службы доставки мясной продукции также рекомендуют отдавать предпочтение запеканию, а не традиционной жарке.

Специалисты объясняют, что при приготовлении в духовке тепло распределяется вокруг сосисок более равномерно. Благодаря этому они хорошо пропекаются внутри и приобретают аппетитную корочку снаружи. При этом не нужно постоянно следить за процессом и переворачивать каждую сосиску отдельно.

Еще одно преимущество - минимум загрязнений на кухне. Достаточно застелить противень бумагой для выпечки или фольгой, разложить мясные изделия и дождаться готовности. Такой вариант особенно практичен, когда нужно накормить всю семью.

Пошаговый рецепт сосисок в духовке

Этот способ подходит для свиных, говяжьих, камберлендских колбасок, чиполат и других традиционных мясных изделий.

Что понадобится:

Сосиски - необходимое количество.

Небольшое количество растительного масла.

Способ приготовления:

Заранее включите духовку и установите температуру 200°C (или 180°C при конвекционном режиме).

Подготовьте противень, застелив его фольгой либо пергаментом. Это позволит избежать прилипания и упростит последующую уборку.

Выложите сосиски на поверхность, оставляя между ними небольшие промежутки.

Если используются изделия с низким содержанием жира, слегка сбрызните их растительным маслом. Обычные мясные сосиски, как правило, выделяют достаточно собственного жира, поэтому дополнительное масло им практически не требуется.

Отправьте противень в духовку примерно на 25–30 минут. В середине приготовления можно повернуть противень, чтобы колбаски равномерно подрумянились.

Готовые сосиски должны приобрести красивый золотисто-коричневый оттенок и полностью приготовиться внутри. Подавать их лучше сразу после извлечения из духовки.

Почему не стоит прокалывать сосиски перед приготовлением

Еще одна распространенная ошибка, от которой мясники советуют отказаться, - прокалывание оболочки перед термической обработкой.

Многие считают, что небольшие отверстия помогают избавиться от лишнего жира и предотвращают разрыв оболочки. Однако на практике такой прием может испортить результат.

Через проколы во время нагревания начинают вытекать мясной сок и жир, которые отвечают за сочность и насыщенный вкус продукта. В результате готовые сосиски могут получиться сухими и менее аппетитными.

Гораздо лучше сохранить оболочку целой и позволить мясу постепенно приготовиться под воздействием температуры. При умеренном нагреве сосиски сохраняют больше влаги, остаются нежными внутри и приобретают аппетитную корочку снаружи.

Смотрите видео - рецепт сосисок:

У відео автор демонструє, як приготувати апетитні домашні сосиски із простих та доступних продуктів. Рецепт відрізняється нескладною технологією та не потребує особливих кулінарних навичок. Особливість страви полягає в додаванні ніжного сиру, який надає сосискам м'яку текстуру, насичений вершковий відтінок та оригінальний смак. Таке частування може стати чудовою альтернативою магазинним виробам та сподобається як дорослим, так і дітям.

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