Яичная скорлупа станет ценным удобрением: зачем садоводы заливают её уксусом

Вместо того чтобы просто выбрасывать яичную скорлупу, садоводы используют её для приготовления домашнего удобрения.

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Натуральное удобрение для растений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем полезна яичная скорлупа для растений

Зачем смешивать скорлупу с уксусом

Как приготовить домашнее удобрение с кальцием

Яичная скорлупа может стать источником кальция для растений, но в почве она разлагается очень медленно. Садоводы нашли способ ускорить этот процесс с помощью обычного уксуса. В результате химической реакции образуется ацетат кальция - соединение, которое хорошо растворяется в воде.

Главред расскажет, как приготовить домашнюю подкормку для растений.

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Почему яичная скорлупа полезна для растений

Примерно 95% состава яичной скорлупы составляет карбонат кальция. Этот элемент необходим для формирования клеточных стенок, развития молодых листьев и укрепления тканей растений, пишет Povesteacasei.

Однако просто закопать скорлупу в землю недостаточно для быстрой подкормки. Карбонат кальция плохо растворяется в воде, поэтому остатки яиц могут разлагаться в почве месяцами или даже годами. Именно поэтому для ускорения процесса используют уксус.

Его кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, высвобождая кальций в виде растворимого соединения - ацетата кальция.

Как приготовить жидкий кальций из яичной скорлупы

Для домашнего средства понадобятся скорлупа примерно 10 яиц, белый уксус и стеклянная банка. Сначала скорлупу нужно промыть, высушить в духовке при температуре около 100 градусов в течение 30 минут и измельчить в порошок.

На одну столовую ложку порошка потребуется примерно 250 мл уксуса. При смешивании ингредиентов начнётся реакция с выделением углекислого газа, поэтому стоит выбрать банку с достаточным запасом свободного места.

Когда активное шипение прекратится, смесь перемешивают и оставляют на 14 дней в тёмном месте. Горлышко накрывают марлей или кофейным фильтром, не закрывая герметично. Время от времени жидкость нужно перемешивать.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Как использовать раствор для комнатных и садовых растений

По завершении реакции смесь процеживают, отделяя остатки скорлупы. Полученный концентрат может содержать растворенный кальций, однако его точная концентрация зависит от пропорций ингредиентов и полноты реакции.

Важно учитывать, что домашнее средство может оставаться кислым и повреждать растения. Поэтому не стоит использовать его в неразбавленном виде или считать популярную пропорцию 1:5 универсально безопасной. Перед применением нужно проверить кислотность раствора и опробовать его на небольшом участке растения.

Смотрите видео о том, чем полезен кальций для растений:

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