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Окна перестанут запотевать: что нужно сделать, чтобы удалить лишнюю влагу

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 16:50
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Что делать, если окна запотевают изнутри? Узнайте, как устранить конденсат, правильно проветривать квартиру и снизить влажность воздуха.
окна
окна / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему пластиковые окна запотевают изнутри
  • Как правильно проветривать квартиру зимой
  • Что поставить на подоконник, чтобы уменьшить конденсат

С наступлением холодов многие люди замечают, что на окнах начинают образовываться капли воды, которые постепенно стекают на подоконник. Особенно часто это происходит утром, когда температура на улице значительно ниже, чем в помещении. Причиной может быть не только разница температур, но и чрезмерная влажность воздуха и недостаточная вентиляция. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Deccoria, проблему запотевания окон иногда можно существенно уменьшить без дорогостоящего оборудования. Автор материала рассказала, что после изменения способа проветривания и использования простого поглотителя влаги ей удалось за 3 дня снизить влажность в спальне с 68% до 52%.

видео дня

Почему окна запотевают изнутри зимой

Основной причиной появления конденсата является контакт тёплого влажного воздуха с холодной поверхностью стекла. Когда температура окна понижается, водяной пар из воздуха превращается в капли.

Особенно заметной эта проблема становится после начала отопительного сезона. В холодную погоду жильцы реже открывают окна, поэтому влага, образующаяся при приготовлении пищи, принятии душа, стирке и сушке одежды, скапливается в помещении.

Дополнительной причиной может быть герметичность современных пластиковых окон. Они хорошо удерживают тепло, но при отсутствии надлежащей приточной вентиляции воздухообмен может быть недостаточным.

В результате избыточная влага оседает на самых холодных поверхностях - преимущественно на стекле, оконных рамах и подоконниках.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Как проверить вентиляцию в квартире

Прежде чем бороться с конденсатом, стоит проверить уровень влажности и работу вентиляции.

Для измерения влажности понадобится гигрометр. Прибор рекомендуется разместить подальше от окон, батарей и других источников тепла.

Оптимально поддерживать влажность воздуха примерно в пределах 30–50%. Если показатель длительное время превышает 60%, риск появления плесени возрастает, особенно на холодных поверхностях.

Для предварительной проверки тяги в вытяжном вентиляционном канале можно использовать обычный лист бумаги. Его подносят к вентиляционной решетке. Если бумага удерживается потоком воздуха, это может свидетельствовать о наличии тяги.

Однако такой тест не позволяет полноценно оценить работу вентиляционной системы. Если воздухообмен слабый, стоит обратиться к специалистам или управляющему домом.

Также важно регулярно очищать вентиляционные решетки от пыли, которая может препятствовать прохождению воздуха.

Как правильно проветривать квартиру зимой

Одним из самых эффективных способов снизить избыточную влажность является регулярное проветривание.

Вместо того чтобы оставлять окно приоткрытым на несколько часов, специалисты советуют проводить короткое интенсивное проветривание.

Для этого достаточно широко открыть окна примерно на 5–10 минут. За это время влажный воздух частично заменяется свежим, а стены и мебель не успевают существенно остыть.

Особенно важно проветривать помещение:

  • утром после пробуждения;
  • После приготовления пищи.
  • После принятия душа или ванны.
  • После сушки постиранной одежды.
  • Перед сном.

Во время проветривания можно временно уменьшить нагрев радиаторов с помощью термостатических регуляторов, а после закрытия окон вернуть прежние настройки.

В то же время регулярное проветривание не должно заменять надлежащую работу вентиляционной системы.

Что поставить на подоконник, чтобы окна не запотевали

Дополнительным способом борьбы с конденсатом могут стать поглотители влаги.

Автор материала опробовала несколько вариантов, в частности поваренную соль, силикагель и гранулы хлорида кальция.

Лучший результат в её случае показал поглотитель влаги на основе хлорида кальция. Это вещество способно поглощать водяной пар из воздуха, постепенно превращаясь в жидкий раствор.

Для использования подойдет специальный контейнер с отделением для сбора жидкости. Его можно разместить рядом с проблемным окном, следуя инструкции производителя.

Важно, чтобы контейнер был устойчивым и находился вне досягаемости детей и домашних животных. Раствор хлорида кальция может раздражать кожу и глаза, а также повреждать некоторые поверхности.

Кухонная соль оказалась значительно менее эффективной. Она начинает активно поглощать влагу при достаточно высокой относительной влажности воздуха, поэтому обычная миска с солью не всегда помогает устранить конденсат.

Силикагель также поглощает влагу, однако небольших пакетиков обычно недостаточно для заметного осушения целой комнаты.

Видео о том, почему потеют окна в квартире, можно посмотреть здесь:

Как быстро убрать конденсат с окон

Комплексный подход помог заметно улучшить ситуацию уже через 3 дня.

Изначально влажность в спальне составляла 68%, а после налаживания притока воздуха, регулярного проветривания и установки поглотителя снизилась до 52%.

При этом вода перестала скапливаться на подоконнике. Только во время сильных морозов на нижнем крае стекла иногда оставалась узкая полоска конденсата, которую можно было удалить салфеткой из микрофибры.

Стоит учитывать, что это личный опыт автора, а не гарантированный результат для каждой квартиры. Эффективность таких мер зависит от температуры, уровня влажности, состояния окон и работы вентиляции.

Главное - не просто вытирать капли воды, а устранить причину их появления. Регулярный воздухообмен, контроль влажности и своевременное удаление конденсата помогут снизить риск появления плесени на окнах и окружающих стенах.

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