Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Северные народы делают ставку не на мощное отопление, а на сохранение уже произведенного тепла.

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Как сохранить тепло в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как скандинавы сохраняют тепло в домах в сильные морозы

Что сделать, чтобы в доме было тепло без больших затрат

Многим кажется, что для того, чтобы в доме зимой было тепло, нужно выставлять отопление на максимальную мощность. Однако это не так. Существует более простой способ согреть комнату и даже сэкономить на отоплении.

Главред решил разобраться, как правильно поддерживать тепло в доме.

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Как сохранить тепло в доме даже в морозы

Скандинавы поддерживают комфортную температуру в домах даже при морозах до -30 °C и при этом не переплачивают за отопление. Секрет не в том, чтобы сильнее выкручивать термостат, а в том, чтобы дом как можно дольше удерживал уже произведенное тепло, пишет Antena 3.

Длинные и суровые зимы сформировали в Северной Европе собственную культуру строительства и обустройства жилья. Там делают ставку на качественное утепление, защиту от сквозняков, материалы, аккумулирующие тепло, и даже на мелочи вроде штор и ковров.

Как использовать шторы для сохранения тепла

Плотные шторы ослабляют холод у окон, а ковры добавляют уюта там, где пол быстро остывает. В солнечные зимние дни занавески и жалюзи стоит открывать, чтобы комнату прогревало солнце, а с наступлением темноты они должны быть закрыты.

При этом ткань не должна закрывать батареи, иначе теплый воздух хуже распределяется по помещению.

Даже при включенном отоплении холод, проникающий через негерметичные окна и двери, заметно снижает комфорт. Особенно это касается старых домов, где стоит проверить рамы, стыки и резиновые уплотнители. Замена изношенных прокладок и заделка трещин дают ощутимый эффект без серьезных затрат.

Отказываться от проветривания зимой при этом не стоит. Вместо открытой на несколько часов форточки эффективнее коротко и интенсивно проветрить комнату, так воздух обновляется быстрее.

Как мебель влияет на температуру в комнате

На обогрев влияет даже расстановка мебели. Диван, комод или шкаф, поставленные вплотную к радиатору, мешают равномерно распределять тепло по комнате.

Помещения, которыми пользуются редко, не обязательно отапливать так же, как те, где жильцы проводят время каждый день. Закрытые двери помогают поддерживать разную температуру в разных частях дома, однако прохладные комнаты все равно нужно регулярно проветривать, чтобы избежать сырости и плесени.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как утеплить дом без больших затрат

Начать стоит с проверки окон и дверей и замены изношенных уплотнителей. Днем следует максимально использовать солнечный свет, вечером зашторивать окна, а на холодный пол постелить ковры.

Если же в комнате холодно даже при исправном отоплении, проблема, скорее всего, глубже: плохая изоляция или так называемые мостики холода. В таком случае шторы, ковры и другие простые решения уже не компенсируют значительные теплопотери.

Как утеплить окна пленкой – видео:

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Об источнике: Antena 3 Antena 3 - румынский информационный телеканал и новостной онлайн-портал, освещающий события в Румынии и мире. На сайте публикуются материалы о политике, экономике, международных событиях, обществе и повседневной жизни.

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