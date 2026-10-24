Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Губка в холодильнике может помочь впитать часть излишней влаги. Узнайте, куда её положить и как правильно за ней ухаживать.

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Как губка помогает впитывать излишнюю влагу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как губка помогает бороться с конденсатом

Где её лучше разместить и как часто менять

Какие правила помогут дольше хранить продукты

Вы открываете овощной ящик холодильника, а на его дне снова собираются капли воды, листья салата становятся скользкими, а болгарский перец теряет упругость? Конденсат - одна из причин, из-за которых свежие продукты могут портиться быстрее, чем мы успеваем их съесть. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает венгерское издание kerteszkedj.hu, в Италии стал популярным простой бытовой способ борьбы с избыточной влагой - использование чистой сухой кухонной губки в холодильнике. Однако этот метод следует рассматривать как вспомогательный: губка может впитывать часть влаги, но не заменяет правильного хранения продуктов и регулярного ухода за прибором.

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Почему в холодильнике возникает влажность и чем она опасна

Теплый влажный воздух попадает внутрь каждый раз, когда вы открываете дверцу. Дополнительную влагу могут приносить только что вымытые овощи и зелень, которые не успели высохнуть. Когда влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями, образуется конденсат.

Чрезмерная влажность может способствовать более быстрому порче продуктов, особенно если на их поверхности постоянно остаются капли воды. Кроме того, вода, скапливающаяся на полках и в ящиках, создает дополнительные неудобства при уборке.

Влага также может быть признаком проблем с циркуляцией воздуха, настройками температуры или уплотнителем дверцы. Поэтому важно не только убирать конденсат, но и выяснить причину его появления.

Как работает метод с губкой и куда её класть

Принцип прост: сухая пористая губка может впитывать часть влаги, с которой соприкасается. Благодаря этому она помогает уменьшить количество капель воды в месте, где скапливается конденсат. В то же время эффективность такого способа зависит от уровня влажности и условий внутри холодильника.

Где лучше всего разместить губку

В овощном ящике

Это место, где часто скапливается влага от овощей и зелени.

На полке рядом с контейнерами

Губку можно разместить недалеко от продуктов, которым требуется более сухая среда, но не вплотную к ним.

На отдельной подкладке

Удобнее всего положить её на чистое блюдце или в небольшой лоток, чтобы губка не соприкасалась непосредственно с продуктами.

Важно не перекрывать губкой вентиляционные отверстия и не прижимать её к задней стенке холодильника. Она не должна мешать циркуляции холодного воздуха.

Видео о том, как убрать запах из холодильника, можно посмотреть здесь:

Правила гигиены: какую губку выбрать и как за ней ухаживать

Для этого способа подходит только чистая сухая губка, которая не использовалась для мытья посуды. Подержанная губка может содержать остатки пищи, моющих средств и микроорганизмы, поэтому размещать её рядом с продуктами нежелательно.

Используйте новую губку

Она должна быть чистой, без посторонних запахов и остатков моющих средств. Не стоит брать губку, которой уже мыли посуду или протирали кухонные поверхности.

Регулярно проверяйте состояние

Если губка стала влажной, её нужно убрать, очистить в соответствии с рекомендациями производителя и полностью высушить перед повторным использованием. Если её невозможно должным образом очистить, лучше заменить новой.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Своевременно заменяйте

Не стоит считать интервал в одну-две недели универсальным правилом: частота замены зависит от состояния губки и условий использования. Если появился неприятный запах, изменился цвет или заметны загрязнения, губку следует выбросить.

Не допускайте контакта губки с открытыми продуктами

Также не стоит полагаться на неё как на основное средство контроля влажности - она не устраняет источник конденсата.

Дополнительные советы для длительного хранения продуктов

Губка может быть лишь вспомогательным средством. Чтобы овощи, зелень и другие продукты дольше оставались свежими, важно соблюдать основные правила хранения.

Поддерживайте правильную температуру. Для холодильника рекомендуемая температура составляет около +4 °C, а для морозильной камеры - примерно -18 °C. Периодически проверяйте настройки прибора.

Тщательно просушивайте овощи и зелень. После мытья удаляйте лишнюю воду, прежде чем положить продукты в холодильник. В то же время некоторые виды зелени лучше хранятся при соответствующем уровне влажности, поэтому способ подготовки следует подбирать с учётом конкретного продукта.

Не ставьте горячую пищу в холодильник. Дайте блюдам немного остыть, а затем переложите их в неглубокие контейнеры и поставьте на хранение. Не оставляйте готовую пищу при комнатной температуре надолго.

Не перегружайте полки. Продукты не должны препятствовать свободной циркуляции холодного воздуха. Это помогает поддерживать более стабильную температуру внутри прибора.

Используйте подходящие контейнеры. Остатки готовых блюд храните в чистых закрытых емкостях. Для овощей и зелени подбирайте упаковку с учётом их потребностей в влаге и вентиляции.

Проверяйте уплотнитель дверцы. Если дверца закрывается неплотно, внутрь может попадать тёплый воздух, что способствует образованию конденсата. При необходимости очистите уплотнитель или обратитесь к мастеру.

Главное преимущество этого бытового трюка - простота. Чистая сухая губка может помочь впитать часть излишней влаги, однако наилучший результат обеспечивает сочетание правильного температурного режима, надлежащего хранения продуктов и регулярной уборки холодильника.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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