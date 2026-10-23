Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавить

Крахмал впитывает лишнюю влагу с поверхности кусочков и под действием тепла быстро образует золотистую корочку.

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Как приготовить картошку с идеальной корочкой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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В чем секрет хрустящей корочки запеченного картофеля

Как правильно выложить картофель на противень

Запеченный картофель - блюдо, которое любят многие. Однако при приготовлении он не всегда получается таким хрустящим и золотистым, как в ресторанах.

Главред решил разобраться, что добавить к картофелю, чтобы он был хрустящим.

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Что сделать, чтобы запеченный картофель имел хрустящую корочку

Для хрустящей корочки запеченного картофеля достаточно двух столовых ложек кукурузного крахмала. Именно этот ингредиент, а не дополнительный жир, кулинары и специалисты называют ключом к румяной поверхности при нежной мягкой сердцевине, пишет Diario Uno.

Такого количества крахмала хватает, чтобы равномерно покрыть каждый кусочек. Вкус блюда при этом не меняется, а сам картофель не становится тяжелым или слишком густым.

Как работает крахмал

Эффект объясняется способностью крахмала быстро впитывать влагу с внешней поверхности картофеля. В первые минуты запекания эта влага испаряется, а на кусочках образуется тонкий защитный слой.

Под действием интенсивного тепла этот слой практически мгновенно подрумянивается. Именно так и появляется хрустящая корочка, тогда как внутри картофель остается мягким.

Как правильно запекать картофель

Перед добавлением приправ картофель нужно тщательно обсушить бумажными полотенцами. Этот этап критически важен, ведь свободная вода на поверхности не дает крахмалу проявить свои свойства.

Далее кусочки перекладывают в сухую миску и посыпают двумя ложками крахмала, чайной ложкой паприки для цвета и аромата, а также специями по вкусу. Затем добавляют две-три столовые ложки подсолнечного или оливкового масла и перемешивают руками или встряхивая миску, пока каждый кусочек не покроется тонким ровным слоем.

Духовку разогревают до 220 °C. Картофель выкладывают на противень в один слой так, чтобы кусочки не накладывались друг на друга и горячий воздух свободно циркулировал. Запекать блюдо нужно 35–45 минут, перевернув кусочки в середине времени.

Секрет идеального хрустящего картофеля в духовке - видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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