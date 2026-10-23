Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

Блогерша объяснила, как правильно использовать цветные тряпки для уборки.

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Правила использования салфеток для уборки по цветам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Для чего нужны салфетки разных цветов

Какое назначение имеют фиолетовые и черные салфетки

Как избежать переноса загрязнений между разными поверхностями

Салфетки для уборки не просто так делают разных цветов - это система маркировки, которая помогает поддерживать чистоту в разных зонах дома.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok объяснила, как распределять тряпки по цветам и почему важно не использовать одну салфетку для всего дома.

видео дня

Что означают цвета тряпок для уборки

Цветная маркировка салфеток позволяет разграничить зоны уборки и снизить риск переноса загрязнений. Для туалета, ванной комнаты, кухни, мебели и даже автомобиля рекомендуют использовать разные салфетки.

"В Европе существует цветовая маркировка салфеток для уборки дома. Например, розовые или красные салфетки рекомендуют использовать для уборки зон с высоким риском загрязнения - туалета, унитаза", - пояснила блогерша.

Жёлтые салфетки используют в ванной комнате. Они подходят для очистки раковин, душевых кабин, ванн и других поверхностей в этой зоне.

Синие салфетки предназначены для общей уборки. Ими можно протирать двери, мебель и другие поверхности, не относящиеся к специально выделенным зонам с повышенным риском загрязнения.

Какие средства для уборки нельзя смешивать / Инфографика: Главред

Для кухонных поверхностей и мест, где готовят еду, рекомендуется использовать зеленые салфетки. Их следует отделять от тряпок для ванной комнаты и туалета, ведь кухонные столешницы и рабочие поверхности требуют особо внимательного отношения к гигиене.

Денисенко также отметила, что фиолетовые тряпки используют для сухой уборки и вытирания пыли, а черные - для ухода за автомобилем.

Видео о том, что означают цвета салфеток для уборки, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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