Гости будут приятно удивлены: как красиво сложить салфетки на праздничный стол

Коротко:
- Почему красиво сложенные салфетки добавляют шарма празднику
- Как оригинально сложить салфетки для украшения праздничного стола
Когда приглашаешь гостей на новогодние праздники, хочется сделать праздничный стол не только вкусным, но и красивым. Важную роль в создании атмосферы играет декор, и выбор салфеток занимает в этом не последнее место.
Элегантно сложенные салфетки добавляют столу праздничности и утонченности. Оригинальный способ складывания салфеток продемонстрировала в TikTok пользовательница @stephanydiymariza, ее лайфхак передает Главред.
Как красиво сложить салфетку для новогоднего стола:
- Выберите тканевую салфетку. Лучше всего, если она подойдет к тематике праздника и будет небольшого размера - так ее будет легче складывать, а результат будет выглядеть аккуратно.
- Сложите салфетку пополам. После этого начинайте загибать углы к центру, формируя последовательные слои. Каждый следующий слой должен быть немного меньше предыдущего.
- Подверните бока. Сложите края салфетки так, чтобы начала вырисовываться форма елочки.
- Закончите складывание. Каждый слой салфетки нужно аккуратно подогнуть внутрь, создавая завершенный силуэт.
В результате получится миниатюрная елочка, которая станет стильным дополнением к вашему праздничному декору. Такой простой, но эффектный способ складывания салфеток сделает ваш стол еще более уютным и привлекательным.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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