Гости будут приятно удивлены: как красиво сложить салфетки на праздничный стол

Простой, но эффектный способ складывания салфеток сделает ваш стол еще более уютным и привлекательным.

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Как красиво засервировать салфетки на столе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: скриншот

Коротко:

Почему красиво сложенные салфетки добавляют шарма празднику

Как оригинально сложить салфетки для украшения праздничного стола

Когда приглашаешь гостей на новогодние праздники, хочется сделать праздничный стол не только вкусным, но и красивым. Важную роль в создании атмосферы играет декор, и выбор салфеток занимает в этом не последнее место.

Элегантно сложенные салфетки добавляют столу праздничности и утонченности. Оригинальный способ складывания салфеток продемонстрировала в TikTok пользовательница @stephanydiymariza, ее лайфхак передает Главред.

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Как красиво сложить салфетку для новогоднего стола:

Выберите тканевую салфетку. Лучше всего, если она подойдет к тематике праздника и будет небольшого размера - так ее будет легче складывать, а результат будет выглядеть аккуратно. Сложите салфетку пополам. После этого начинайте загибать углы к центру, формируя последовательные слои. Каждый следующий слой должен быть немного меньше предыдущего. Подверните бока. Сложите края салфетки так, чтобы начала вырисовываться форма елочки. Закончите складывание. Каждый слой салфетки нужно аккуратно подогнуть внутрь, создавая завершенный силуэт.

В результате получится миниатюрная елочка, которая станет стильным дополнением к вашему праздничному декору. Такой простой, но эффектный способ складывания салфеток сделает ваш стол еще более уютным и привлекательным.

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