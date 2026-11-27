Неправильное использование пылесоса может привести к засорению фильтров, появлению неприятного запаха и даже к повреждению двигателя.

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Как правильно пользоваться пылесосом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что категорически нельзя убирать пылесосом

Какие вещества могут повредить двигатель и фильтры

Чем лучше убирать сложные загрязнения

Пылесос значительно облегчает уборку дома, однако использовать его для устранения любых загрязнений не стоит. Некоторые вещества и предметы могут повредить внутренние детали прибора, снизить мощность всасывания или вызвать короткое замыкание. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, эксперты по уборке Анджела Браун и Мария Муни назвали 8 вещей, которые нельзя убирать обычным бытовым пылесосом.

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Вода и другие жидкости

Обычный пылесос не предназначен для сбора воды, молока, сока и других жидкостей. Попадание влаги внутрь прибора может повредить двигатель и создать риск короткого замыкания.

Кроме того, влажная пыль скапливается в фильтрах, способствуя появлению плесени и стойкого неприятного запаха.

Для уборки пролитых жидкостей лучше использовать швабру, тряпку или специальный пылесос, предназначенный для влажной уборки.

Древесная зола

Пепел из камина или печи содержит чрезвычайно мелкие частицы, которые могут быстро забить фильтры, контейнер и шланг пылесоса.

Особенно опасно убирать горячую золу, поскольку в ней могут оставаться углики, способные вызвать пожар.

Полностью остывшую золу рекомендуется собирать металлической лопаткой и пересыпать в металлическую емкость.

Как правильно пылесосить дома инфографика / Инфографика: Главред

Разбитое стекло

Осколки стекла могут проколоть мешок для пыли, повредить внутренние детали прибора или застрять в шланге.

Специалисты рекомендуют собирать крупные осколки с помощью щетки и совочка, а мелкие - осторожно убирать влажным одноразовым полотенцем.

Мелкие твёрдые предметы

Монеты, гвозди, булавки, скрепки, пуговицы, бусины и детали детских конструкторов также могут повредить пылесос.

Такие предметы могут застрять в шланге, повредить щетки и препятствовать нормальному прохождению воздуха.

Именно поэтому перед уборкой детской комнаты или рабочего кабинета стоит проверить пол и собрать все посторонние предметы вручную.

Мука, сода и другие мелкие порошки

Мука, пищевая сода, детский тальк и другие порошкообразные вещества могут быстро забивать фильтры пылесоса.

В результате мощность всасывания снижается, а нагрузка на двигатель возрастает. Регулярная уборка таких загрязнений может сократить срок эксплуатации бытовой техники.

Рассыпанные порошки лучше сначала собрать щеткой и совочком, а остатки вытереть влажной тряпкой.

Видео о том, почему пылесос плохо всасывает, можно посмотреть здесь:

Кофейная гуща

Особенно опасно убирать пылесосом влажную кофейную гущу. Она может слипаться, оседать на внутренних стенках шланга и вызывать засоры.

Кроме того, влажные органические остатки создают благоприятные условия для развития плесени и появления неприятного запаха.

Для уборки кофейной гущи лучше использовать бумажные полотенца или влажную тряпку.

Что нельзя убирать пылесосом / Инфографика: Главред

Рассыпанная косметика

Пудра, измельченные тени для век и другие порошкообразные косметические средства также могут загрязнять внутренние детали пылесоса.

Цветные пигменты могут скапливаться на щетках и фильтрах, а во время следующей уборки оставлять следы на полу.

Рассыпанную косметику лучше аккуратно собрать вручную, а затем очистить поверхность влажной салфеткой.

Клей, мёд и другие липкие вещества

Клей, сироп, мед и варенье могут загрязнять щетки, валики и внутренние стенки шланга пылесоса.

К липким остаткам постепенно будет прилипать пыль и другой мусор, что может привести к серьезному засорению прибора.

Специалисты рекомендуют удалять такие загрязнения бумажными полотенцами, тряпками и соответствующими чистящими средствами.

Обычный бытовой пылесос лучше использовать только для сбора сухой, холодной пыли и мелкого бытового мусора, разрешенного производителем прибора.

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