Чтобы новогодняя елка не начала терять иголки раньше времени, важно учитывать её породу и сроки покупки.

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Когда покупать живую елку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Когда покупать живую елку, чтобы она простояла как можно дольше

От чего зависит, как долго простоит живая елка

Как проверить свежесть живой елки перед покупкой

Живая елка может сохранять свежий вид несколько недель, но многое зависит от породы дерева и даты покупки. Если принести её домой слишком рано, к Рождеству хвоя может начать осыпаться, а ветки - терять упругость.

Главред расскажет, когда покупать живую елку, чтобы она не осипалась к праздникам.

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От чего зависит, как долго простоит живая елка

Долговечность живой елки зависит прежде всего от её породы, свежести и условий хранения, пишет Kobieta Interia. Дольше всего сохраняет хвою пихта Нордмана, которую также называют кавказской пихтой. При надлежащем уходе она может простоять в доме несколько недель. Сосна также хорошо сохраняет хвою. Ель колючая (голубая) и серебристая уступают им по долговечности, а ель обыкновенная быстрее всего начинает осыпаться.

На срок службы влияет и то, как именно было приобретено дерево. Срезанные елки постепенно теряют влагу, поэтому без надлежащего ухода быстрее высыхают. Деревья в горшках могут дольше сохранять свежесть, если их выращивали в контейнере с самого начала, а не пересадили туда непосредственно перед продажей. Такую елку нужно регулярно поливать.

Важны также условия в доме. В тёплом помещении, особенно рядом с батареями и другими отопительными приборами, дерево быстрее высыхает. Поэтому даже свежесрубленную ёлку не стоит сразу ставить возле источника тепла.

Когда покупать живую елку, чтобы она простояла как можно дольше

Оптимальное время для покупки живой елки - не ранее чем за две недели до Сочельника, то есть примерно с 10 декабря. При этом сроки зависят от породы дерева.

Ель Нордмана и сосну можно покупать примерно с 10 декабря. Они лучше сохраняют хвою, поэтому у них больше шансов сохранить красивый вид до праздников. С елью обыкновенной, голубой и серебристой лучше не торопиться: их рекомендуют покупать ближе к 17–20 декабря, поскольку эти деревья быстрее теряют хвою.

Если речь идет о елке в горшке, её можно приобрести в начале декабря. До праздников дерево желательно держать в прохладном месте, например на застекленном балконе или в гараже, если там нет мороза, а в теплое помещение заносить примерно за 10–15 дней до Рождества. Это поможет избежать резкого перепада температур и преждевременного высыхания.

Когда покупать живую елку / Инфографика: Главред

Как проверить свежесть живой елки перед покупкой

При выборе обратите внимание на цвет и состояние хвои. У свежего дерева она должна быть насыщенной, без сухих коричневых кончиков. Можно слегка встряхнуть ветку: если с нее массово осыпается хвоя, елка, вероятно, уже начала высыхать.

Также стоит осмотреть ветви и ствол, чтобы убедиться в отсутствии плесени и признаков поражения вредителями. Если у дерева есть сухие ветви или оно заметно потеряло упругость, лучше поискать другой экземпляр.

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