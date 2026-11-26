Репатриация была осуществлена при содействии Красного Креста.

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Россия передала Украине 250 тел погибших военных - что известно / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Что известно:

В Украину вернули тела 250 погибших

РФ утверждает, что это украинские военнослужащие

Личности погибших установят следователи и эксперты

В Украину в результате очередных репатриационных мероприятий вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению страны-агрессора РФ, принадлежат украинским военнослужащим. Идентифицировать погибших должны следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Репатриацию удалось провести благодаря совместной работе Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

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В Координационном штабе отдельно поблагодарили Международный комитет Красного Креста.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Перевозку тел в специализированные государственные учреждения обеспечивает Объединенный центр обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Он же передает тела погибших правоохранителям системы МВД и судебно-медицинским экспертам системы Минздрава.

Как устанавливают личности погибших

Документы или жетоны, которые иногда передают вместе с телами, не являются окончательным подтверждением личности погибшего. Еще в конце января в Координационном штабе в Telegram предупреждали о случаях, когда вместе с документами передавали тела других людей.

"Решения об идентификации каждого тела принимаются только по результатам ДНК-экспертизы и на основании полученных экспертных заключений", - подчеркивали тогда в Коордштабе.

Кроме того, Украина получает от российской стороны ДНК-профили неопознанных тел, которые, вероятно, принадлежат защитникам. Их сравнивают с ДНК родственников пропавших без вести, и благодаря этому уже установлены личности некоторых погибших, сообщили в Координационном штабе 14 ноября.

Почему Россия манипулирует обменами тел погибших

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду обратил внимание, что Кремль превращает даже репатриацию тел в инструмент пропаганды.

"Даже обмены телами погибших РФ использует как информационную спецоперацию. Они каждый раз передают нам, например, тысячу тел наших погибших защитников, а мы им - около 50–60 тел оккупантов. Россияне на этом делают акцент - мол, посмотрите на соотношение и представьте, какие у украинцев потери", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Коваленко, такая диспропорция имеет простое объяснение, о котором в Москве умалчивают.

"При этом они не объясняют очевидного: тот, кто наступает, в конечном итоге занимает позиции, на которых остаются тела погибших, которых мы не можем эвакуировать. При этом тела своих бойцов россияне могут забрать, но не афишируют этого. Поэтому возникает диспропорция, которой россияне манипулируют", - пояснил он.

Реальную картину потерь, по мнению аналитика, лучше показывают обмены пленными, которые происходят по формуле "один к одному".

"Если бы соотношение потерь составляло 1:20 или 1:30, как утверждает российская пропаганда, Украина бы уже давно потерпела поражение", - подчеркнул Коваленко.

Репатриация тел погибших - последние новости по теме

Как сообщал Главред, предыдущая репатриация состоялась 22 октября. Тогда Украине передали тела 252 погибших защитников, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Идентификацию погибших поручили следователям правоохранительных органов и экспертным учреждениям.

Месяцем ранее Украина провела еще одну репатриацию. 17 сентября в Украину вернули еще более 250 тел погибших военных, а именно 252. После репатриации тела передали для проведения судебных экспертиз и идентификации.

Тем временем Украина готовится к масштабному обмену пленными. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что тысячи пленных вернутся домой к праздникам. В ОП уточняли, что освобождение будет происходить этапами по несколько сотен человек.

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