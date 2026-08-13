Украина вернула 261 тело погибших военных - что известно

Следователи и эксперты проведут необходимые процедуры для установления личностей погибших.

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Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб

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В Украину вернули 261 тело погибших, предположительно украинских бойцов

Личности погибших будут устанавливать следователи и эксперты

В рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по словам российской стороны, принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ).

"Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что возвращение тел стало результатом совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Отдельно в КШППВ поблагодарили международных партнеров за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий", - отметили в штабе.

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Как ранее писал Главред, в Украину вернули 501 тело погибших, которых российская сторона определяет как украинских военнослужащих.

Напомним, 18 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 522 тел, которые, по утверждениям российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

16 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном этапе репатриации, в ходе которого были возвращены 528 тел погибших.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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