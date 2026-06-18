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Тела 522 погибших защитников вернули в Украину — детали

Инна Ковенько
18 июня 2026, 14:10
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Украинские правоохранители должны провести экспертизу и идентифицировать тела.
Тела 522 погибших защитников вернули в Украину — детали
В Украину вернули тела 522 погибших украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Кратко:

  • Украина вернула тела 522 тел погибших, которые, вероятно, принадлежат украинским военным
  • Правоохранители проведут экспертизы для идентификации всех тел

В рамках репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 522 погибших, которые, по словам российской стороны, принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 522 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим", — говорится в сообщении.

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Над процессом возвращения работали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также ГСЧС и других подразделений Сектора безопасности и обороны.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел", — отметили в коордштабе.

Возвращение тел погибших военных — последние новости

Как ранее писал Главред, Украина провела очередной этап репатриационных мероприятий, в рамках которых удалось вернуть тела 528 погибших, которые, по данным российской стороны, могут принадлежать украинским военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ).

Напомним, 9 апреля 2026 года в рамках репатриации тысяч тел погибших украинских военных правоохранители и эксперты МВД также проводили масштабную идентификацию павших защитников, а процесс возвращения стал возможен благодаря координации силовых структур и международных партнеров. Россия тогда передала Украине 1000 тел. После завершения экспертиз тела должны были передать семьям для захоронения.

Как ранее сообщал Главред, 29 января Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Координационный штаб заявлял о начале новых этапов судебно-медицинской идентификации. К репатриационным мероприятиям тогда также присоединился Международный комитет Красного Креста.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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