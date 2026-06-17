Зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко: эксперт назвал новые потенциальные цели

По словам эксперта, помимо идеологического уничтожения, Кремль пытается решить две прагматические задачи.

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Вслед за атакой на Лавру РФ может нанести новые удары по историческим памятникам Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГСЧС, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему РФ начала наносить удары по культурным и историческим памятникам Украины

Какие еще места находятся под угрозой

Во время очередной массированной атаки российские войска нанесли удары по культовым, культурным и религиозным объектам Украины. Среди пострадавших — Киево-Печерская лавра (объект всемирного наследия ЮНЕСКО), столичная киностудия имени Довженко, "Художественный арсенал", а также исторические здания в Днепре и Харькове. На киностудии Довженко враг уничтожил крупнейшую в Украине коллекцию костюмов, в частности оригинальные наряды к фильму "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

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Генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в колонке для Главреда пояснил, что такие действия не являются случайностью. Это продуманная стратегия терроризма, направленная на стирание украинской идентичности, истории и памяти. Москва, не имеющая собственных глубоких корней, пытается присвоить украинское наследие, а то, что не может захватить, — уничтожает.

"Удар по Лавре, которая десятилетиями считалась оплотом УПЦ МП, — это фактическое признание Москвой потери контроля над религиозным пространством Украины. Здесь сработал дикарский принцип: "Так не доставайся же ты никому!"", — отмечает эксперт.

Ягун сравнил современный рашизм с нацизмом из-за пренебрежительного отношения к другим народам и попыток ликвидировать более высокую и древнюю культуру. Он напомнил, что подобные методы СССР использовал еще в 1990–1991 годах, взрывая памятники украинским деятелям.

Помимо идеологического уничтожения, Кремль пытается решить две прагматические задачи:

Спровоцировать зеркальный ответ. Россия стремится к тому, чтобы ВСУ нанесли ответный удар по условному "Мосфильму" или Собору Василия Блаженного, чтобы обвинить Украину в применении своих же методов. Однако украинские ракеты летят исключительно по военным заводам и логистическим объектам.

Россия стремится к тому, чтобы ВСУ нанесли ответный удар по условному "Мосфильму" или Собору Василия Блаженного, чтобы обвинить Украину в применении своих же методов. Однако украинские ракеты летят исключительно по военным заводам и логистическим объектам. Создать информационную завесу. С помощью кадров горящих киевских святынь Кремль пытается отвлечь внутреннего зрителя от собственных военных поражений, в частности от топливного кризиса и потери огневого контроля в Крыму.

Новые потенциальные цели российского террора

По оценке Виктора Ягуна, под угрозой будущих кремлевских атак остается ряд знаковых объектов:

София Киевская и Михайловский Златоверхий собор — главные духовные святыни Украины, удары по которым Кремль может попытаться нанести с целью запугивания и создания пропагандистской картинки.

и — главные духовные святыни Украины, удары по которым Кремль может попытаться нанести с целью запугивания и создания пропагандистской картинки. Национальное военное мемориальное кладбище — место упокоения павших украинских воинов. Поскольку враг действует как террорист, попытки атаковать даже места захоронений вполне вероятны.

Впрочем, по прогнозам эксперта, такая кровавая тактика отвлечения внимания будет иметь кратковременный эффект, ведь реальные экономические и фронтовые проблемы настигают РФ гораздо быстрее.

Какова цель атак РФ на столицу — мнение эксперта

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24" подчеркнул, что повреждение системы водоснабжения может стать одной из главных угроз для Киева в летний период. По его словам, существует риск целенаправленных атак на инфраструктуру водоснабжения столицы.

"Враг будет пытаться оставить Киев без воды, и к этому нужно готовиться каждому киевлянину. Если в случае с электричеством в основном у всех уже есть EcoFlow и подобные зарядные станции, то в других случаях нужно тщательно готовиться", — предупредил он.

Игнатьев советует без паники сформировать минимальный запас воды на несколько дней. По его словам, необходимо иметь примерно 2 литра питьевой воды на одного человека в сутки и 3–4 литра технической.

Массированный удар по Украине 15 июня — последние новости по теме

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о масштабных последствиях разрушительного удара РФ по жилым домам в Киеве, в результате которого пострадало более 40 объектов, а число раненых продолжает расти. Известно, что обстрелы затронули многочисленные районы столицы, вызвав пожары и перебои с электроснабжением. Общая ситуация остается напряженной с постоянной угрозой новых атак.

Также сообщалось о пожаре на крыше Успенского собора, который произошел из-за целенаправленного российского удара по Киево-Печерской лавре. Пресс-секретарь Киевской митрополии Евстратий (Зоря) констатировал значительные повреждения культовых сооружений и призвал к молитве за их сохранение. По данным начальника КМВА, атака была прямой и нанесла серьезный ущерб архитектурному комплексу.

Как ранее сообщал Главред, в результате ночного ракетно-дронового удара России по Киевской области горели дома и склады, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Глава Киевской ОГА Николай Калашник отметил, что оккупанты использовали различные виды вооружения, нанося удары по объектам инфраструктуры в пяти районах области.

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О личности: Виктор Ягун Виктор Ягун — украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014 по июнь 2015 года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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