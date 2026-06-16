Россия начала запускать по Украине новые дроны: "Флэш" предупредил об опасности

Российские войска начали использовать новый тип беспилотников, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

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"Флэш" предупредил о появлении новых дронов РФ — что известно / Коллаж: Главред, фото: Сергей Флэш/Facebook, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

На юге ВСУ зафиксировали новые дешёвые реактивные дроны россиян

Враг применяет эти БПЛА против мобильных групп и зенитных дронов

Крейсерская скорость новых беспилотников достигает 260 км/ч

На южном направлении украинские военные начали фиксировать применение новых ударных беспилотников противника, которые отличаются высокой скоростью и упрощенной конструкцией. Речь идет о дешевых реактивных дронах, которые могут быть элементом адаптации РФ к украинским средствам противодействия в воздухе. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Концепция БПЛА — дешёвый примитивный реактивный дрон. Аналоговое видео на частоте 3,3 ГГц. Дальность полёта до 100 километров (пока что фиксирую удары на расстоянии 30–40 км от линии фронта). Крейсерская скорость — 260 км/ч, с разгонами до 300 км/ч. Боевая часть — примерно 4–5 кг", — сообщил советник министра обороны. видео дня

Отдельное внимание он советует обратить на технические параметры передачи данных, которые могут помочь в обнаружении и идентификации таких целей в воздухе.

"Противник пытается применять дешевые реактивные БПЛА в качестве контрмеры против зенитных дронов и МВГ (мобильно-огневых групп, — ред.)", — отмечает Сергей Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Почему Россия усилила удары по Украине — комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что усиление российских ударов по Киеву и в целом по территории Украины связано с безвыходным положением РФ.

По его словам, в российском политическом руководстве наблюдаются признаки паники, а сама Россия пытается любыми способами восстановить баланс сил и вернуть себе преимущество, в частности в сфере беспилотных технологий.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безвыходного положения. Посмотрите на состав удара: на Киев летело всё, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Россия запустила всё, что наскребла", — пояснил он.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары дронами по Украине — последние новости по теме

Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что в результате масштабной атаки российских дронов по Житомирской области повреждена инфраструктура в Коростенском районе.

Также ранее сообщалось, что в Киевской области дроны РФ вызвали пожар на промышленном объекте. В результате вражеской атаки был ранен водитель бензовоза.

Отметим, что советник министра обороны Сергей Бескрестнов в интервью "Флэш" предупредил о том, что российские войска копируют тактику ударов дронами по логистике, что указывает на угрозу осложнения транспортного сообщения между регионами. Как ранее сообщал Главред, это является частью системной адаптации РФ к украинским средствам противодействия.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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