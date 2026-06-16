В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа — СМИ раскрыли первые подробности

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. Сообщается, что на границе Шепетовского и Полонского районов разбился украинский военный самолет. Информацию об этом подтвердили источники издания "РБК-Украина".

"Военный самолет разбился в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Пока нет никаких дополнительных подробностей об инциденте и судьбе экипажа.

видео дня

По данным мониторингового канала"ЕРадар", речь идет об истребителе Су-24.

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