В Украине разбился F-16: что известно о катастрофе - WSJ

Истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.
Как сообщает The Wall Street Journal, во время катастрофы погиб летчик-подполковник Алексей Мусь, которому было всего 30 лет.
Источник издания утверждает, что причиной авиакатастрофы стало не то, что F-16 сбили, а скорее всего ошибся сам пилот истребителя. В этот день американские самолеты принимали участие в отражении одной из самых больших атак агрессора на Украину.
Украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает факт катастрофы истребителя F-16.
Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
Применение Украиной F-16 – что известно
Накануне президент Украины заявил, что в отражении самой массированной комбинированной воздушной атаки РФ по Украине 26 августа принимали участие истребители F-16, которые нам предоставили западные союзники. Самолеты уничтожали ракеты и дроны противника.
Ранее эксперт Мусиенко прогнозировал, что эти самолеты интегрируются в украинскую систему воздушных сил, приступят к выполнению задач, Запад начнет реагировать, увидев, как Украина их успешно применяет, постепенно будет добавлять большее вооружение и самолетов.
Напомним, когда в Украине появились первые F-16, дипломаты не прекратили работу по увеличению поставок. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Разговор двух министров включал темы о возможности расширения инициативы истребителей F-16 и привлечения новых стран к формуле мира.
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