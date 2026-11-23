Первый урожай вешенок можно собрать уже через 20 дней, а из одного блока субстрата вырастет до трёх волн грибов.

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Грибы дома всю зиму - какой сорт вырастет даже в коробке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие грибы легче всего вырастить дома зимой

Какая температура и влажность нужны грибам

Сколько ждать первого урожая вешенок

Проще всего вырастить дома вешенки - им не нужны солнце, дорогое оборудование или огород, а начать можно даже в обычной картонной коробке. Хорошо себя чувствуют в квартире и шампиньоны, а вот шиитаке созревают дольше. Об этом говорится в материале садового блога Simple Garden Life.

Садоводы Джим и Мэри Компетти напоминают, что магазинные грибы часто долго лежат на полках и теряют вкус, тогда как собственный урожай можно собирать круглый год, даже когда на улице снег.

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Как вырастить вешенки дома - с чего начать

Для начала понадобится мицелий (грибница) или споры - фактически семена грибов. Новичкам рекомендуют именно мицелий, так как с ним работать проще. Недаром один из самых популярных запросов в Google по этой теме - "купить мицелий вешенки". А самый простой вариант для первой попытки - готовый набор для выращивания грибов дома, где уже есть и грибница, и субстрат.

Второй обязательный компонент - субстрат, то есть питательная основа, на которой растут грибы. Чаще всего это солома, кофейная гуща или опилки: вешенки хорошо растут на соломе и кофейной гуще, а шиитаке предпочитают опилки. В качестве контейнера может служить пластиковый лоток, пакет, ведро или даже картонная коробка.

Выращивание грибов дома - пошаговая инструкция

Подготовьте место. Подойдет кладовая, подвал, шкаф или другой уголок, где можно контролировать температуру и влажность и где преимущественно темно. Выберите сорт и субстрат. Рекомендуемый субстрат обычно указан на упаковке с мицелием. Смешайте мицелий с субстратом. Этот процесс называется инокуляцией: грибницу равномерно распределяют по субстрату и перекладывают в контейнер. Обеспечьте доступ воздуха. В лотке проделывают небольшие отверстия, пакет неплотно закрывают или прокалывают сбоку.

Большинство грибов лучше всего растут при стабильной температуре от 13 до 24 °C. Влажность поддерживают опрыскиванием из пульверизатора или с помощью мини-теплицы. В отличие от растений, свет грибам не нужен - им подходит темное или слегка освещенное место.

Через неделю-две появляются зачатки - маленькие грибочки, а ещё через несколько недель урожай можно собирать, аккуратно выкручивая или срезая грибы у основания. Большинство грибов плодоносит несколькими волнами, поэтому одна закладка даёт несколько партий.

Грибы чувствительны к бактериям и плесени, поэтому руки и инструменты перед работой с мицелием следует мыть, а место выращивания поддерживать в чистоте. Если на субстрате появилась плесень, поражённые участки сразу удаляют и улучшают циркуляцию воздуха.

Смотрите видео - Как вырастить вешенки дома в обычном ведре:

Какая влажность и температура нужны вешенкам в домашних условиях?

Основательница проекта Urban Organic Yield Линдси Гайленд в комментарии Homes & Gardens объяснила, что для успешного выращивания вешенок требуется особое сочетание температуры, влажности и питания. Главное - создать грибам идеальную среду.

"Для этого используют субстрат, который поможет грибам расти, - компост, навоз, солому или опилки. Также можно приобрести наборы для выращивания грибов во многих садовых магазинах, где есть все необходимые материалы и инструкции. При надлежащем уходе и внимании вы очень быстро вырастите замечательные грибы", - отметила она.

Издание уточняет, что на этапе плодоношения вешенкам требуется влажность 85–95 %, поэтому их опрыскивают ежедневно, а первые грибы появляются через 7–10 дней. Большинство видов вешенок выдерживают температуру от 10 до 30 °C, тогда как королевская вешенка предпочитает прохладу - от 7 до 18 °C. С одного блока соломы или кофейной гущи можно собрать до трех урожаев.

Які гриби можна заморожувати / Інфографіка: Главред

​В свою очередь, Метт Татт из проекта Mushroom Growing считает, что успех в выращивании грибов зависит от того, насколько удастся имитировать их естественную среду обитания. Владельцам участков он советует максимально простой способ.

"Насыпьте немного мицелия вешенок между тюками соломы, которые затем накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы удержать влагу. Это действительно позволяет природе делать своё дело, поэтому результаты могут различаться, и первые грибы могут появиться не сразу", - пояснил Татт.

Как сообщал Главред, шампиньоны тоже можно выращивать в подвале или гараже без окон, ведь свет этим грибам не нужен. Первые плодовые тела шампиньонов появляются через 5–7 недель после посева мицелия. Собирать урожай можно ещё 6–10 недель.

Также специалист по грибам Эллиот Уэбб рассказывал, как дольше сохранить грибы свежими. Он назвал самую распространенную ошибку - хранение грибов в пластиковой упаковке. Из-за высокого содержания воды грибы очень нежные и быстро портятся.

Кроме того, мы писали о грибах, которые появляются прямо возле дома. Издание Martha Stewart объясняло, являются ли грибы возле дома угрозой или хорошим знаком. Некоторые из них могут быть ядовитыми, хотя в целом такие грибы возвращают питательные вещества в почву.

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