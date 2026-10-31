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Свежие шампиньоны круглый год: как вырастить грибы дома без огорода

Мария Николишин
31 октября 2026, 16:31
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Главное для урожая - правильная температура, высокая влажность и хорошо ферментированный субстрат.
Свежие шампиньоны круглый год: как вырастить грибы дома без огорода
Где и как вырастить собственные шампиньоны / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Сколько ждать первого урожая шампиньонов дома
  • Зачем грибам температурный "шок"

Шампиньоны - один из самых популярных грибов в Украине, который прекрасно подходит для приготовления любых блюд. Кроме того, их можно вырастить в домашних условиях, ведь это совсем не сложно.

Главред решил разобраться, как вырастить грибы дома.

видео дня

Какие условия нужны для выращивания шампиньонов

Шампиньоны можно вырастить в подвале или гараже без окон, ведь свет этим грибам для роста не нужен. Первые плодовые тела появляются через 5–7 недель после высева мицелия, а собирать урожай можно ещё 6–10 недель, пишет Deccoria.pl.

Главное условие - температура. Мицелий прорастает через субстрат при 20–22 °C, а плодовые тела образует только после охлаждения до 16–18 °C. Поэтому в помещении должна быть возможность снизить температуру через несколько недель после посева.

Пока грибница прорастает через торфяной слой, влажность воздуха должна превышать 95%, а во время роста грибов - 87–91%. Если воздух более сухой, шляпки теряют эластичность и покрываются чешуйками, поэтому понадобится увлажнитель.

Еще один фактор - вентиляция. Субстрат выделяет углекислый газ, избыток которого задерживает появление грибов, поэтому во время плодоношения необходим постоянный приток свежего воздуха, например, через приоткрытое окно. В то же время ящики не стоит ставить на сквозняке, так как он пересушивает торф.

Весь цикл от посева до первого сбора состоит из трёх этапов: зарастание субстрата мицелием занимает 2–3 недели, прорастание покровного слоя - 10–14 дней, а от охлаждения до сбора проходит ещё 11–12 дней. В более прохладном помещении процесс длится дольше.

Какая почва нужна для выращивания грибов

Грибы растут на мертвой органике, но только после ферментации. Лучшее сырье - свежий конский навоз, смешанный с соломой в пропорции примерно 1 к 4. Массу увлажняют в течение 2–3 дней, а затем формируют кучу высотой и шириной не менее метра, иначе она не прогреется.

Кучу посыпают гипсом - около 20 кг на кубометр, и через несколько дней температура внутри достигает около 60 °C. Через 6–7 дней её переворачивают так, чтобы края оказались в центре, и повторяют это ещё дважды с интервалом в пять дней. Летом ферментация длится 21–25 дней, зимой на улице - на 5–7 дней дольше.

Готовый субстрат имеет однородный светло-коричневый цвет, солома в нём легко крошится, а запаха аммиака нет. Если аммиак ощущается, массу переворачивают ещё раз и оставляют на 2–3 дня.

На каждые 20 кг собственного субстрата требуется 100–200 г гранулированного мицелия. Смесь раскладывают в ящики или пакеты слоем 18–25 см, накрывают газетой и увлажняют бумагу из пульверизатора. Когда поверхность покроется белым мицелием, её засыпают покровным слоем торфа толщиной 3–5 см с pH около 7,5 - без него плодовые тела не появятся.

Покров можно купить в садовом магазине или смешать самостоятельно из торфа, глины, песка и 1–3 % извести или кормовой мела. Примерно на восьмой день его разрыхляют на всю глубину, а как только на поверхности появятся белые пятна, газету снимают, температуру понижают до 16–18 °C и начинают проветривание.

Грибники называют этот этап "шоком": резкое похолодание останавливает рост мицелия и запускает образование грибов. Поливать снова начинают, когда зачатки достигнут размера горошины.

Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

Каких ошибок следует избегать

Грибы плодоносят волнами: первая дает 45–50% всего урожая, последующие появляются каждые 7–9 дней и длятся 3–5 дней. Спелый гриб берут за шляпку и выкручивают, не выдергивая и не срезая ножом, а ямки засыпают свежим торфом. После каждой волны культуру поливают, чтобы восстановить запас воды.

Одна из самых распространённых ошибок при домашнем выращивании грибов - это чрезмерный полив. Переувлажнённый покров теряет хрупкую структуру и уплотняется, поэтому за раз следует вносить не более 1–2 л воды на квадратный метр.

Как легко и просто вырастить шампиньоны в домашних условиях - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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